Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 17 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 7841 - El Cuchillo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 17 de agosto

1° 7841 11° 5789 2° 7621 12° 6989 3° 3730 13° 0415 4° 4043 14° 3296 5° 4230 15° 8711 6° 6318 16° 0605 7° 3682 17° 1844 8° 9679 18° 2020 9° 0734 19° 6743 10° 4223 20° 9959

¿Qué significa soñar con El Cuchillo?

Soñar con El Cuchillo simboliza cortes y decisiones tajantes: necesidad de poner límites, separar lo que te hace daño o cerrar ciclos.

Según el contexto, puede advertir conflicto y vulnerabilidad o, si está limpio y controlado, señalar determinación y claridad para actuar.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.