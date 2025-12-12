En esta noticia

En este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2556 - La Caída

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de diciembre

 1°2556 11°5616
 9463  12°6871
 3°1854 13°0305 
 5060  14°1971 
 1707  15°7286 
 6°4038  16°9915
 2748  17°6041 
 5693  18°7223 
 3565  19°3797 
 10°3506 20°2314 

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída puede simbolizar una pérdida de control o una sensación de inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y ansiedades sobre situaciones que parecen abrumadoras.

Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.