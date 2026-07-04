Este viernes, el seleccionado colombiano logró una ajustada victoria de 1-0 contra Ghana en un emocionante partido correspondiente a la llave 16 del Mundial 2026. El único tanto del encuentro fue obra de Jhon Arias al minuto 13 del primer tiempo, destacándose no solo por el gol, sino también por su desempeño en el campo.

Arias se convirtió en el héroe del partido. Además de su gol, completó 54 pases exitosos y recuperó 2 balones, consolidando su papel fundamental en el equipo. En defensa, Dávinson Sánchez también brilló, despejando 10 balones peligrosos y asegurando la portería de su equipo.

En un momento destacado del segundo tiempo, Luis Suárez mostró su habilidad al eludir a su marcador con un espectacular caño a los 49 minutos, generando entusiasmo entre los aficionados.

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, optó por un esquema táctico 4-3-3, con Camilo Vargas defendiendo el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en la defensa; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma y Jhon Arias en el mediocampo; y James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Díaz en la ofensiva.

Por el lado de Ghana, el técnico Carlos Queiroz dispuso un 4-5-1, alineando a Lawrence Ati Zigi como guardameta; Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku y Gideon Mensah en la línea defensiva; Thomas Partey, Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo y Antoine Semenyo en el mediocampo; y Jordan Ayew liderando el ataque.

El árbitro del encuentro fue Clément Turpin, quien tuvo la responsabilidad de regular las acciones en el estadio Kansas City.

Con este triunfo, Colombia asegura su avance a los Octavos de Final en esta competencia internacional.

Cambios en Colombia

45’ 2T - James Rodríguez salió por Richard Rios

7’ 1T - Jhon Córdoba salió por Luis Suárez

72’ 2T - Jhon Arias salió por Juan Fernando Quintero

89’ 2T - Luis Díaz salió por Jaminton Campaz

Amonestados en Colombia:

11’ 1T - Jhon Arias (conducta antideportiva)

32’ 2T - Richard Rios (conducta antideportiva)

Cambios en Ghana

12’ 1T - Marvin Senaya salió por Alidu Seidu

61’ 2T - Iñaki Williams salió por Fatawu Issahaku y Kwasi Sibo salió por Elisha Owusu

78’ 2T - Jordan Ayew salió por Ernest Nuamah y Caleb Yirenkyi salió por Prince Adu

Amonestados en Ghana:

3’ 2T - Caleb Yirenkyi (sujetar al rival para impedirle avanzar)

20’ 2T - Fatawu Issahaku (insultar o desaprobar al árbitro)

30’ 2T - Alidu Seidu (conducta antideportiva)