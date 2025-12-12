En esta noticia

En este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6483 - Mal Tiempo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de diciembre

 1°6483 11°5089
 6764  12°1922
 3°1401 13°5124 
 0725  14°1040 
 9369  15°2681 
 6°2178  16°6965
 4452  17°1110 
 5007  18°5446 
 6641  19°2962 
 10°0757 20°9291 

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja ansiedad, estrés o incertidumbre sobre el futuro.

Además, el mal tiempo en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar obstáculos. Puede ser una señal de que es momento de buscar claridad y encontrar soluciones a los problemas que se presentan.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.