En este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 6483 - Mal Tiempo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de diciembre

1° 6483 11° 5089 2° 6764 12° 1922 3° 1401 13° 5124 4° 0725 14° 1040 5° 9369 15° 2681 6° 2178 16° 6965 7° 4452 17° 1110 8° 5007 18° 5446 9° 6641 19° 2962 10° 0757 20° 9291

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja ansiedad, estrés o incertidumbre sobre el futuro.

Además, el mal tiempo en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar obstáculos. Puede ser una señal de que es momento de buscar claridad y encontrar soluciones a los problemas que se presentan.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.