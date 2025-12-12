En este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6483 - Mal Tiempo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de diciembre
|1°
|6483
|11°
|5089
|2°
|6764
|12°
|1922
|3°
|1401
|13°
|5124
|4°
|0725
|14°
|1040
|5°
|9369
|15°
|2681
|6°
|2178
|16°
|6965
|7°
|4452
|17°
|1110
|8°
|5007
|18°
|5446
|9°
|6641
|19°
|2962
|10°
|0757
|20°
|9291
¿Qué significa soñar con mal tiempo?
Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja ansiedad, estrés o incertidumbre sobre el futuro.
Además, el mal tiempo en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar obstáculos. Puede ser una señal de que es momento de buscar claridad y encontrar soluciones a los problemas que se presentan.
Consejos para los apostantes
El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.