En esta noticia
En este viernes, 12 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7515 - Niña Bonita
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de diciembre
|1°
|7515
|11°
|6905
|2°
|9782
|12°
|6231
|3°
|6654
|13°
|5473
|4°
|3958
|14°
|8369
|5°
|3348
|15°
|0857
|6°
|5945
|16°
|3579
|7°
|6691
|17°
|4295
|8°
|1982
|18°
|7068
|9°
|3049
|19°
|6911
|10°
|2256
|20°
|4911
¿Qué significa soñar con niña bonita?
Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja deseos de volver a tiempos más simples y felices.
Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita evoca sentimientos de alegría y esperanza en las relaciones personales.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.