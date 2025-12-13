En esta noticia ¿Qué significa soñar con niña bonita?

En este viernes, 12 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 7515 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de diciembre

1° 7515 11° 6905 2° 9782 12° 6231 3° 6654 13° 5473 4° 3958 14° 8369 5° 3348 15° 0857 6° 5945 16° 3579 7° 6691 17° 4295 8° 1982 18° 7068 9° 3049 19° 6911 10° 2256 20° 4911

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja deseos de volver a tiempos más simples y felices.

Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita evoca sentimientos de alegría y esperanza en las relaciones personales.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.