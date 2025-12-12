En esta noticia ¿Qué significa soñar con pescado?

En este viernes, 12 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 9819 - Pescado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de diciembre

1° 9819 11° 7845 2° 2922 12° 2660 3° 6999 13° 7391 4° 8764 14° 2822 5° 7043 15° 3392 6° 6445 16° 2284 7° 0813 17° 2854 8° 7835 18° 7761 9° 9988 19° 0757 10° 5419 20° 6460

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar abundancia y prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la llegada de buenas noticias o la realización de deseos.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o aspectos de la vida que necesitan ser explorados. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que se encuentra bajo la superficie.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.