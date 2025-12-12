En esta noticia
En este viernes, 12 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9819 - Pescado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de diciembre
|1°
|9819
|11°
|7845
|2°
|2922
|12°
|2660
|3°
|6999
|13°
|7391
|4°
|8764
|14°
|2822
|5°
|7043
|15°
|3392
|6°
|6445
|16°
|2284
|7°
|0813
|17°
|2854
|8°
|7835
|18°
|7761
|9°
|9988
|19°
|0757
|10°
|5419
|20°
|6460
¿Qué significa soñar con pescado?
Soñar con pescado puede simbolizar abundancia y prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la llegada de buenas noticias o la realización de deseos.
Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o aspectos de la vida que necesitan ser explorados. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que se encuentra bajo la superficie.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.