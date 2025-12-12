En esta noticia

En este viernes, 12 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9819 - Pescado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de diciembre

 1°9819 11°7845
 2922  12°2660
 3°6999 13°7391 
 8764  14°2822 
 7043  15°3392 
 6°6445  16°2284
 0813  17°2854 
 7835  18°7761 
 9988  19°0757 
 10°5419 20°6460 

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar abundancia y prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la llegada de buenas noticias o la realización de deseos.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o aspectos de la vida que necesitan ser explorados. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que se encuentra bajo la superficie.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.