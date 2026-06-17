La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 16 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 16 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9234 - La Cabeza

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de junio

1° 9234 11° 5249 2° 4427 12° 5794 3° 6557 13° 0795 4° 8756 14° 9610 5° 5374 15° 0503 6° 5265 16° 4847 7° 4889 17° 1666 8° 7666 18° 6067 9° 7299 19° 8222 10° 0109 20° 6270

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza refleja ideas, identidad y dirección y pide claridad mental.

Si se ve pesada o herida indica estrés; si luce clara, anuncia enfoque y comprensión.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.