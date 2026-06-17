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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 16 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 16 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9234 - La Cabeza

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de junio

 1°9234 11°5249
 4427  12°5794
 3°6557 13°0795 
 8756  14°9610 
 5374  15°0503 
 6°5265  16°4847
 4889  17°1666 
 7666  18°6067 
 7299  19°8222 
 10°0109 20°6270 

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Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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