Cada día del año tiene una o varias fechas asociadas. Algunas recuerdan hechos históricos, otras están vinculadas a celebraciones populares o religiosas, y muchas forman parte de campañas internacionales que buscan visibilizar distintos temas. En este calendario vas a encontrar todas esas conmemoraciones reunidas en un solo lugar: efemérides, días mundiales, celebraciones curiosas y fechas clave para entender qué representa cada jornada. Aunque es el mes más corto del año, concentra fechas muy instaladas en la cultura popular, como San Valentín o el Día del Gato. El Día del Gato del 20 de febrero es una celebración internacional, pero no es oficial ni está reconocida por organismos internacionales. Esta efeméride se popularizó en homenaje a Socks, el gato del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, que murió el 20 de febrero de 2009. El Día del Gato de febrero no es el único. También se celebra el 8 de agosto, impulsado por organizaciones de bienestar animal. El tercer mes del año tiene un fuerte peso social e histórico, con varias fechas que invitan a la reflexión y la memoria. Abril combina conmemoraciones globales muy difundidas, como salud, medio ambiente y cultura, con una de las fechas más sensibles en Argentina: el recuerdo de la guerra de Malvinas. En Argentina, mayo está atravesado por todos los eventos relacionados con la Revolución de 1810, pero también suma fechas globales que se instalaron con fuerza Junio está atravesado por fechas vinculadas a héroes nacionales como Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano y con campañas internacionales centradas en el ambiente y la salud. Celebraciones importantes, pero no globales. Se eligió el 20 de julio como Día del Amigo por la llegada del hombre a la Luna en 1969 por iniciativa del argentino Enrique Ernesto Febbraro. Con el tiempo se instaló masivamente en el país, pero a nivel internacional existe otra fecha. En el medio, el calendario suma el 17 de agosto, que enaltece la figura de José de San Martín y le otorga un Feriado Nacional. Es uno de los meses con mayor presencia de campañas de concientización, sobre todo en temas de salud. El último mes del año concentra algunas de las fechas más reconocidas a nivel global, como Navidad, y otras de peso institucional en Argentina, como el Día de los Derechos Humanos y el aniversario del retorno de la democracia.