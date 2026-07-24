Este viernes, 24 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este viernes, 24 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2600 - Huevos
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 24 de julio
|1°
|2600
|11°
|7273
|2°
|0928
|12°
|4175
|3°
|0098
|13°
|5202
|4°
|9269
|14°
|6042
|5°
|7194
|15°
|8766
|6°
|2987
|16°
|9117
|7°
|5540
|17°
|4774
|8°
|1526
|18°
|2720
|9°
|8665
|19°
|5112
|10°
|2008
|20°
|4867
¿Qué significa soñar con huevos?
Soñar con huevos simboliza potencial, nuevos comienzos y abundancia. Anuncia oportunidades listas para nacer si las cuidas.
Huevos rotos o podridos advierten fragilidad, pérdidas o engaños. Cocinarlos sugiere cambios y materialización de ideas.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.