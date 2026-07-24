En esta noticia

Este viernes, 24 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 24 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2600 - Huevos

Te puede interesar

Mezclar café usado con bicarbonato | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 24 de julio

 1°2600 11°7273
 0928  12°4175
 3°0098 13°5202 
 9269  14°6042 
 7194  15°8766 
 6°2987  16°9117
 5540  17°4774 
 1526  18°2720 
 8665  19°5112 
 10°2008 20°4867 

Te puede interesar

Adiós para siempre al papel higiénico para siempre | La alternativa para los baños que es tendencia en todo el mundo

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, nuevos comienzos y abundancia. Anuncia oportunidades listas para nacer si las cuidas.

Huevos rotos o podridos advierten fragilidad, pérdidas o engaños. Cocinarlos sugiere cambios y materialización de ideas.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Poner bicarbonato de sodio y papel film en los rieles de la ventana: para qué sirve y por qué es importante hacerlo