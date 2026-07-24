Este viernes, 24 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 24 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2600 - Huevos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 24 de julio

1° 2600 11° 7273 2° 0928 12° 4175 3° 0098 13° 5202 4° 9269 14° 6042 5° 7194 15° 8766 6° 2987 16° 9117 7° 5540 17° 4774 8° 1526 18° 2720 9° 8665 19° 5112 10° 2008 20° 4867

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, nuevos comienzos y abundancia. Anuncia oportunidades listas para nacer si las cuidas.

Huevos rotos o podridos advierten fragilidad, pérdidas o engaños. Cocinarlos sugiere cambios y materialización de ideas.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.