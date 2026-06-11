En esta noticia ¿Qué significa soñar con pescado?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 11 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 11 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9619 - Pescado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 11 de junio

1° 9619 11° 4653 2° 6797 12° 9196 3° 8443 13° 1525 4° 8777 14° 1616 5° 0822 15° 2900 6° 5157 16° 2179 7° 9350 17° 5483 8° 5733 18° 6486 9° 6336 19° 8143 10° 1077 20° 3952

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado simboliza abundancia, intuición y emociones del inconsciente.

Agua clara y pescado sano auguran éxito; agua turbia o pescado muerto, obstáculos o pérdidas.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.