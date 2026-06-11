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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 11 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 11 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9619 - Pescado

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 11 de junio

 1°9619 11°4653
 6797  12°9196
 3°8443 13°1525 
 8777  14°1616 
 0822  15°2900 
 6°5157  16°2179
 9350  17°5483 
 5733  18°6486 
 6336  19°8143 
 10°1077 20°3952 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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