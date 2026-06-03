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Este martes, 2 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 2 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3548 - Muerto que habla

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de junio

 1°3548 11°3367
 0903  12°4592
 3°4582 13°4030 
 8750  14°7255 
 6332  15°5721 
 6°5717  16°5771
 0553  17°1618 
 5862  18°4320 
 8228  19°0496 
 10°2767 20°7000 

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¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla sugiere duelo pendiente y deseo de cerrar asuntos no resueltos.

Si el mensaje es sereno, indica guía o consuelo; si inquieta, advierte culpas, miedos o decisiones por afrontar.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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