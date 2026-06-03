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Este martes, 2 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este martes, 2 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3548 - Muerto que habla
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de junio
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|4030
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|8750
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|7255
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|6332
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|5721
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|5717
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|5771
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|0553
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|1618
|8°
|5862
|18°
|4320
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|8228
|19°
|0496
|10°
|2767
|20°
|7000
¿Qué significa soñar con muerto que habla?
Soñar con un muerto que habla sugiere duelo pendiente y deseo de cerrar asuntos no resueltos.
Si el mensaje es sereno, indica guía o consuelo; si inquieta, advierte culpas, miedos o decisiones por afrontar.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.