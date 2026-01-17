En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1797 (Mesa) y las letras son: I R R S.

 1°1797 11°7195 
 6538  12°9380
 3°8017  13°3341 
 0265  14°4167 
 0584  15°7673 
 6°9409  16°6164
 8611  17°3576 
 9305  18°1153 
 1336  19°7535 
 10°8096  20°9782 

Te puede interesar

Adiós al cansancio: la hierba para agregar al mate que te da energía y mejora la atención

Te puede interesar

Construyen una carretera que unirá dos ciudades importantes y será la obra más relevante en décadas

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 16 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 16 de enero. A la cabeza salió el número 6590 - El Miedo.

 1°6590 11°5443 
 3332   12°7886
 3°1026  13°9611 
 3639  14°6601 
 4446  15°7079 
 6°1765  16°6469
 7213  17°9017 
 6422  18°8665 
 9987  19°2293 
 10°8609  20°7101 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

Te puede interesar

La gran obra de transporte público de 40 km que asegura transformar para siempre la movilidad en el país

Te puede interesar

Inauguran un transporte que unirá el norte y el sur de la Ciudad en solo una hora

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de comunicación y conexión con los demás. Este mueble representa un espacio donde se comparten ideas y se toman decisiones, lo que sugiere que el soñador busca establecer relaciones más profundas o resolver conflictos en su vida.

Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en la vida del soñador. Dependiendo de su estado en el sueño, puede indicar si se siente seguro y apoyado o si hay desorden y falta de armonía en su entorno personal o profesional.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna con situaciones que generan inseguridad o temor, lo que puede llevar a una búsqueda de soluciones o a la necesidad de enfrentar esos miedos.

Además, estos sueños pueden servir como una forma de autoconocimiento, permitiendo que la persona reconozca y procese sus emociones más profundas. Al confrontar El Miedo en un sueño, se abre la puerta a la superación personal y al crecimiento emocional.