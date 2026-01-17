Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1797 (Mesa) y las letras son: I R R S.

1° 1797 11° 7195 2° 6538 12° 9380 3° 8017 13° 3341 4° 0265 14° 4167 5° 0584 15° 7673 6° 9409 16° 6164 7° 8611 17° 3576 8° 9305 18° 1153 9° 1336 19° 7535 10° 8096 20° 9782

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 16 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 16 de enero. A la cabeza salió el número 6590 - El Miedo.

1° 6590 11° 5443 2° 3332 12° 7886 3° 1026 13° 9611 4° 3639 14° 6601 5° 4446 15° 7079 6° 1765 16° 6469 7° 7213 17° 9017 8° 6422 18° 8665 9° 9987 19° 2293 10° 8609 20° 7101

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de comunicación y conexión con los demás. Este mueble representa un espacio donde se comparten ideas y se toman decisiones, lo que sugiere que el soñador busca establecer relaciones más profundas o resolver conflictos en su vida.

Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en la vida del soñador. Dependiendo de su estado en el sueño, puede indicar si se siente seguro y apoyado o si hay desorden y falta de armonía en su entorno personal o profesional.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna con situaciones que generan inseguridad o temor, lo que puede llevar a una búsqueda de soluciones o a la necesidad de enfrentar esos miedos.

Además, estos sueños pueden servir como una forma de autoconocimiento, permitiendo que la persona reconozca y procese sus emociones más profundas. Al confrontar El Miedo en un sueño, se abre la puerta a la superación personal y al crecimiento emocional.