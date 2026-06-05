La aclaración de la familia del músico sobre su estado de salud. Foto: Archivo

Filtran cómo fueron las últimas horas del Indio Solari: de la pileta al trágico final

En esta noticia Qué dice el parte médico sobre la muerte del Indio Solari

Confirmaron el fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari, fundador y cantante de Patricio Rey y sus Redondidos de Ricota, a sus 77 años.

Este viernes 5 de junio la trágica noticia conmocionó al mundo de la música y a todos los fanáticos que vivieron su arte como un emblema del rock nacional y de nuestra cultura.

En las últimas horas, dieron a conocer el parte médico oficial que detalló las causales de muerte del idolo popular, quien batalló contra una dura enfermedad durante casi una década.

Qué dice el parte médico sobre la muerte del Indio Solari

El parte médico, elaborado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, inició una causa bajo las carátulas de “averiguación causales de muerte”.

Allí, informó que se trataba de “ persona mediática quien fuera en vida cantante de la banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identificado popularmente como Indio Solari ”.

Falleció el Indio Solari Wikimedia

En el escrito, las autoridades detallaron que el artista padecía la enfermedad de Parkinson, desde 2016. “ A partir de esta información, UFI 2 Ituzaingó dispone actuaciones. Nada indica o señala otra causa de muerte ”, sostuvieron.

La investigación judicial no encontró elementos u otras señales que permitieran sosprechar de otra causa de fallecimiento, aparte de la enfermedad que trataba.

El Indio Solari falleció durante las primeras horas de este viernes, en su vivienda de Parque Leloir, partido de Ituzaingó.

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