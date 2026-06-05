La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6275 (El Payaso) y las letras son: H M S Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 4 de junio

1° 6275 11° 3845 2° 9291 12° 2538 3° 7757 13° 8640 4° 1224 14° 0772 5° 5703 15° 1523 6° 0287 16° 7621 7° 7188 17° 1991 8° 2414 18° 5721 9° 4828 19° 2766 10° 6723 20° 3854

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 4 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 4 de junio. A la cabeza salió el número 9441 - El Cuchillo.

1° 9441 11° 0012 2° 9512 12° 9157 3° 2967 13° 1504 4° 8964 14° 1987 5° 1394 15° 6331 6° 6716 16° 4544 7° 7939 17° 8280 8° 7599 18° 0488 9° 2902 19° 5394 10° 2125 20° 8187

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede reflejar diversión mezclada con inquietud. A veces simboliza máscaras sociales y emociones ocultas tras la risa.

También apunta a la infancia o a situaciones engañosamente ligeras que ocultan tensión. Observa colores y tu reacción en el sueño para afinar su sentido.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo simboliza decisiones tajantes y la necesidad de cortar con lo que ya no sirve. También puede aludir a protección y límites firmes.

Si El Cuchillo provoca miedo, refleja conflicto interno, rabia o temor a traición. Si lo manejas con control, sugiere claridad, precisión y valentía para actuar.