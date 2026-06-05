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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6275 (El Payaso) y las letras son: H M S Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 4 de junio

 1°6275 11°3845 
 9291  12°2538
 3°7757  13°8640 
 1224  14°0772 
 5703  15°1523 
 6°0287  16°7621
 7188  17°1991 
 2414  18°5721 
 4828  19°2766 
 10°6723  20°3854 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 4 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 4 de junio. A la cabeza salió el número 9441 - El Cuchillo.

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 1°9441 11°0012 
 9512   12°9157
 3°2967  13°1504 
 8964  14°1987 
 1394  15°6331 
 6°6716  16°4544
 7939  17°8280 
 7599  18°0488 
 2902  19°5394 
 10°2125  20°8187 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede reflejar diversión mezclada con inquietud. A veces simboliza máscaras sociales y emociones ocultas tras la risa.

También apunta a la infancia o a situaciones engañosamente ligeras que ocultan tensión. Observa colores y tu reacción en el sueño para afinar su sentido.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo simboliza decisiones tajantes y la necesidad de cortar con lo que ya no sirve. También puede aludir a protección y límites firmes.

Si El Cuchillo provoca miedo, refleja conflicto interno, rabia o temor a traición. Si lo manejas con control, sugiere claridad, precisión y valentía para actuar.