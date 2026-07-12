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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 11 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0022 (Loco) y las letras son: B B N Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 11 de julio

 1°0022 11°1002 
 8654  12°0413
 3°5189  13°2335 
 8767  14°4721 
 0955  15°1329 
 6°9259  16°0327
 5355  17°8473 
 9876  18°3021 
 8841  19°7069 
 10°7022  20°4942 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 11 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 11 de julio. A la cabeza salió el número 2082 - La Pelea.

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 1°2082 11°2702 
 6905   12°8383
 3°4066  13°1105 
 7824  14°4373 
 2682  15°4604 
 6°9632  16°3939
 5259  17°9509 
 4731  18°8777 
 1894  19°2657 
 10°7011  20°0154 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los participantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con el Loco puede simbolizar deseos de libertad, nuevos comienzos y confianza en la intuición; invita a arriesgarse con apertura.

También puede reflejar impulsividad o falta de rumbo, advirtiendo sobre actuar sin pensar y la necesidad de poner límites antes de avanzar.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele revelar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Indica necesidad de poner límites y canalizar la frustración.

También puede señalar cambios inminentes y el impulso de defender tus ideales. Si dominas la pelea, hay confianza; si te superan, hay inseguridad o pérdida de control.