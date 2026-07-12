La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 11 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0022 (Loco) y las letras son: B B N Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 11 de julio

1° 0022 11° 1002 2° 8654 12° 0413 3° 5189 13° 2335 4° 8767 14° 4721 5° 0955 15° 1329 6° 9259 16° 0327 7° 5355 17° 8473 8° 9876 18° 3021 9° 8841 19° 7069 10° 7022 20° 4942

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 11 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 11 de julio. A la cabeza salió el número 2082 - La Pelea.

1° 2082 11° 2702 2° 6905 12° 8383 3° 4066 13° 1105 4° 7824 14° 4373 5° 2682 15° 4604 6° 9632 16° 3939 7° 5259 17° 9509 8° 4731 18° 8777 9° 1894 19° 2657 10° 7011 20° 0154

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los participantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con el Loco puede simbolizar deseos de libertad, nuevos comienzos y confianza en la intuición; invita a arriesgarse con apertura.

También puede reflejar impulsividad o falta de rumbo, advirtiendo sobre actuar sin pensar y la necesidad de poner límites antes de avanzar.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele revelar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Indica necesidad de poner límites y canalizar la frustración.

También puede señalar cambios inminentes y el impulso de defender tus ideales. Si dominas la pelea, hay confianza; si te superan, hay inseguridad o pérdida de control.