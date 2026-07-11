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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 11 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6021 (Mujer) y las letras son: I C P R.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 11 de julio

 1°6021 11°4188 
 6846  12°2806
 3°0479  13°8447 
 1428  14°1944 
 7470  15°5251 
 6°0060  16°3253
 2513  17°1644 
 7665  18°9971 
 6126  19°2176 
 10°5111  20°1129 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 11 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 11 de julio. A la cabeza salió el número 4878 - Ramera.

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 1°4878 11°7138 
 7503   12°0897
 3°4542  13°5912 
 1672  14°0414 
 6565  15°1081 
 6°5975  16°8955
 2022  17°7082 
 4544  18°8376 
 1140  19°7556 
 10°3571  20°5818 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar la intuición, las emociones y la parte receptiva de tu personalidad. También puede reflejar relaciones importantes, necesidades afectivas o la figura materna en tu vida.

Si la mujer es conocida, el sueño puede aludir a tu vínculo con ella; si es desconocida, sugiere cualidades que necesitas integrar. Su actitud (amable, distante o amenazante) orienta si el mensaje trata de apoyo, límites o conflictos internos.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una Ramera puede simbolizar culpa, vergüenza o temor al juicio social, así como dudas sobre el propio valor y los límites personales.

También puede señalar vínculos o decisiones vividas como transaccionales, invitándote a revisar motivaciones, poner límites sanos y reconciliar deseo y autoestima.