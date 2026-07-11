Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 11 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6021 (Mujer) y las letras son: I C P R.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 11 de julio

1° 6021 11° 4188 2° 6846 12° 2806 3° 0479 13° 8447 4° 1428 14° 1944 5° 7470 15° 5251 6° 0060 16° 3253 7° 2513 17° 1644 8° 7665 18° 9971 9° 6126 19° 2176 10° 5111 20° 1129

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 11 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 11 de julio. A la cabeza salió el número 4878 - Ramera.

1° 4878 11° 7138 2° 7503 12° 0897 3° 4542 13° 5912 4° 1672 14° 0414 5° 6565 15° 1081 6° 5975 16° 8955 7° 2022 17° 7082 8° 4544 18° 8376 9° 1140 19° 7556 10° 3571 20° 5818

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar la intuición, las emociones y la parte receptiva de tu personalidad. También puede reflejar relaciones importantes, necesidades afectivas o la figura materna en tu vida.

Si la mujer es conocida, el sueño puede aludir a tu vínculo con ella; si es desconocida, sugiere cualidades que necesitas integrar. Su actitud (amable, distante o amenazante) orienta si el mensaje trata de apoyo, límites o conflictos internos.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una Ramera puede simbolizar culpa, vergüenza o temor al juicio social, así como dudas sobre el propio valor y los límites personales.

También puede señalar vínculos o decisiones vividas como transaccionales, invitándote a revisar motivaciones, poner límites sanos y reconciliar deseo y autoestima.