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La quiniela es el juego más seleccionado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4913 (La Yeta) y las letras son: A I J Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 10 de julio

 1°4913 11°4458 
 5540  12°9711
 3°0212  13°0139 
 5950  14°5074 
 4190  15°1401 
 6°9612  16°8704
 1449  17°6409 
 2861  18°4435 
 3058  19°4664 
 10°4049  20°5094 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 10 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 10 de julio. A la cabeza salió el número 8242 - Zapatillas.

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 1°8242 11°8456 
 2852   12°6368
 3°2543  13°0990 
 1461  14°6081 
 1047  15°3454 
 6°0567  16°4697
 9400  17°8391 
 1454  18°0585 
 8252  19°5327 
 10°0505  20°7451 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta suele simbolizar miedo a la mala suerte o a sentirse “mufado”. Refleja ansiedad por rachas negativas y la idea de estar gafado.

El sueño invita a cortar supersticiones y recuperar control: revisar creencias, cambiar hábitos y actuar con prudencia. También sugiere evitar decisiones impulsivas y proteger tu energía.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas suele simbolizar tu camino personal y la forma en que avanzas en la vida. Indica deseo de movimiento, metas claras o necesidad de decisiones prácticas.

Si están nuevas o cómodas, sugiere confianza y preparación; si están rotas o perdidas, advierte desgaste, estancamiento o falta de dirección. El color y el contexto revelan emociones sobre libertad, ritmo y bienestar.