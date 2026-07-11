La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 11 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9909 (Arroyo) y las letras son: O H M S.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 11 de julio

1° 9909 11° 1479 2° 8542 12° 1670 3° 3900 13° 9185 4° 7913 14° 4770 5° 2709 15° 0670 6° 2601 16° 6175 7° 0913 17° 5510 8° 2595 18° 7195 9° 4269 19° 8017 10° 7578 20° 4083

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 11 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 11 de julio. A la cabeza salió el número 1701 - Agua.

1° 1701 11° 1607 2° 1640 12° 1166 3° 5790 13° 5001 4° 6844 14° 0828 5° 0974 15° 1763 6° 7212 16° 9940 7° 5427 17° 6026 8° 5354 18° 8231 9° 5456 19° 8931 10° 1713 20° 3232

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo simboliza calma, renovación y el fluir de las emociones.

Si está turbio, seco o desbordado, indica bloqueos, estrés o la necesidad de ajustar el rumbo.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua generalmente simboliza tu estado emocional, además de limpieza, renovación y necesidad de fluir.

Agua clara indica calma y claridad; agua turbia, agitada o en inundación sugiere confusión, miedos y emociones desbordadas.