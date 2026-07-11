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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 11 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9909 (Arroyo) y las letras son: O H M S.
Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 11 de julio
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|9909
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|1479
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|8542
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|9185
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|7913
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|2709
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|0670
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|0913
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|5510
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|7195
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|4269
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|8017
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|7578
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|4083
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 11 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 11 de julio. A la cabeza salió el número 1701 - Agua.
|1°
|1701
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|1607
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|1640
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|1166
|3°
|5790
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|5001
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|6844
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|0828
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|1763
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|7212
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|9940
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Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con arroyo?
Soñar con un arroyo simboliza calma, renovación y el fluir de las emociones.
Si está turbio, seco o desbordado, indica bloqueos, estrés o la necesidad de ajustar el rumbo.
¿Qué significa soñar con agua?
Soñar con agua generalmente simboliza tu estado emocional, además de limpieza, renovación y necesidad de fluir.
Agua clara indica calma y claridad; agua turbia, agitada o en inundación sugiere confusión, miedos y emociones desbordadas.