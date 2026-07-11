En esta noticia

La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 11 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9909 (Arroyo) y las letras son: O H M S.

Te puede interesar

Rolón, psicólogo: “Buscar vivir de un modo saludable implica poder soportar la idea de que todo no se puede”

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 11 de julio

 1°9909 11°1479 
 8542  12°1670
 3°3900  13°9185 
 7913  14°4770 
 2709  15°0670 
 6°2601  16°6175
 0913  17°5510 
 2595  18°7195 
 4269  19°8017 
 10°7578  20°4083 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 11 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 11 de julio. A la cabeza salió el número 1701 - Agua.

Te puede interesar

Adiós al pan rallado en la milanesa: la opción saludable que cuida el corazón, mejora la circulación y tiene el mismo sabor
 1°1701 11°1607 
 1640   12°1166
 3°5790  13°5001 
 6844  14°0828 
 0974  15°1763 
 6°7212  16°9940
 5427  17°6026 
 5354  18°8231 
 5456  19°8931 
 10°1713  20°3232 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Poner una cuchara en la ventana: para qué lo recomiendan y por qué se utiliza

Te puede interesar

Mezclar café usado con cáscara de banana y agua: para qué sirve y por qué lo recomiendan tanto

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo simboliza calma, renovación y el fluir de las emociones.

Si está turbio, seco o desbordado, indica bloqueos, estrés o la necesidad de ajustar el rumbo.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua generalmente simboliza tu estado emocional, además de limpieza, renovación y necesidad de fluir.

Agua clara indica calma y claridad; agua turbia, agitada o en inundación sugiere confusión, miedos y emociones desbordadas.