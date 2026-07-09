Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6380 (La Bocha) y las letras son: O U P W.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 8 de julio

1° 6380 11° 9611 2° 4551 12° 0901 3° 6852 13° 7173 4° 6276 14° 2267 5° 6876 15° 7876 6° 7583 16° 6699 7° 8674 17° 8540 8° 9364 18° 4583 9° 3891 19° 8920 10° 7696 20° 1433

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 8 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 8 de julio. A la cabeza salió el número 0750 - El Pan.

1° 0750 11° 7884 2° 1315 12° 0182 3° 2091 13° 0023 4° 9987 14° 9778 5° 2985 15° 6686 6° 1376 16° 4392 7° 0393 17° 7997 8° 1011 18° 6318 9° 5227 19° 4648 10° 6674 20° 8873

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha suele aludir al foco y al control: como “pelota”, habla de metas en juego, destreza y la necesidad de mover tus asuntos con precisión.

Si la interpretas como “la cabeza”, sugiere ordenar tus ideas, soltar presión mental y escuchar tu intuición antes de decidir.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan simboliza sustento, abundancia y seguridad; anuncia recursos y estabilidad.

Si El Pan está fresco, sugiere prosperidad; si está duro o escaso, señala carencias.