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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6380 (La Bocha) y las letras son: O U P W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 8 de julio

 1°6380 11°9611 
 4551  12°0901
 3°6852  13°7173 
 6276  14°2267 
 6876  15°7876 
 6°7583  16°6699
 8674  17°8540 
 9364  18°4583 
 3891  19°8920 
 10°7696  20°1433 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 8 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 8 de julio. A la cabeza salió el número 0750 - El Pan.

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 1°0750 11°7884 
 1315   12°0182
 3°2091  13°0023 
 9987  14°9778 
 2985  15°6686 
 6°1376  16°4392
 0393  17°7997 
 1011  18°6318 
 5227  19°4648 
 10°6674  20°8873 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha suele aludir al foco y al control: como “pelota”, habla de metas en juego, destreza y la necesidad de mover tus asuntos con precisión.

Si la interpretas como “la cabeza”, sugiere ordenar tus ideas, soltar presión mental y escuchar tu intuición antes de decidir.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan simboliza sustento, abundancia y seguridad; anuncia recursos y estabilidad.

Si El Pan está fresco, sugiere prosperidad; si está duro o escaso, señala carencias.