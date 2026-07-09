En esta noticia
Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6380 (La Bocha) y las letras son: O U P W.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 8 de julio
|1°
|6380
|11°
|9611
|2°
|4551
|12°
|0901
|3°
|6852
|13°
|7173
|4°
|6276
|14°
|2267
|5°
|6876
|15°
|7876
|6°
|7583
|16°
|6699
|7°
|8674
|17°
|8540
|8°
|9364
|18°
|4583
|9°
|3891
|19°
|8920
|10°
|7696
|20°
|1433
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 8 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 8 de julio. A la cabeza salió el número 0750 - El Pan.
|1°
|0750
|11°
|7884
|2°
|1315
|12°
|0182
|3°
|2091
|13°
|0023
|4°
|9987
|14°
|9778
|5°
|2985
|15°
|6686
|6°
|1376
|16°
|4392
|7°
|0393
|17°
|7997
|8°
|1011
|18°
|6318
|9°
|5227
|19°
|4648
|10°
|6674
|20°
|8873
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con la bocha?
Soñar con La Bocha suele aludir al foco y al control: como “pelota”, habla de metas en juego, destreza y la necesidad de mover tus asuntos con precisión.
Si la interpretas como “la cabeza”, sugiere ordenar tus ideas, soltar presión mental y escuchar tu intuición antes de decidir.
¿Qué significa soñar con el pan?
Soñar con El Pan simboliza sustento, abundancia y seguridad; anuncia recursos y estabilidad.
Si El Pan está fresco, sugiere prosperidad; si está duro o escaso, señala carencias.