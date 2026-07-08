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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5916 (Anillo) y las letras son: E F T T.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 8 de julio

 1°5916 11°7660 
 7682  12°5299
 3°5995  13°8381 
 7122  14°7355 
 7237  15°2092 
 6°7980  16°1511
 6594  17°0280 
 2389  18°4603 
 2091  19°5151 
 10°3994  20°7935 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 8 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 8 de julio. A la cabeza salió el número 8193 - Enamorado.

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 1°8193 11°5859 
 4661   12°0209
 3°4318  13°5132 
 0879  14°7706 
 9489  15°4659 
 6°3749  16°9938
 7281  17°3157 
 8582  18°0285 
 7934  19°9007 
 10°6287  20°9668 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o promesas importantes. También puede reflejar relaciones estables, acuerdos o un deseo de seguridad emocional.

Un anillo brillante o bien ajustado sugiere confianza y metas claras; uno roto, perdido o ajeno puede señalar dudas, miedo al compromiso o tensiones en vínculos.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con Enamorado suele reflejar deseo de afecto y conexión; muestra anhelo de intimidad, atención y reciprocidad.

También puede señalar idealización o dudas en la relación; invita a equilibrar ilusión con realismo y a escuchar tu intuición.