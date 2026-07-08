Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5916 (Anillo) y las letras son: E F T T.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 8 de julio

1° 5916 11° 7660 2° 7682 12° 5299 3° 5995 13° 8381 4° 7122 14° 7355 5° 7237 15° 2092 6° 7980 16° 1511 7° 6594 17° 0280 8° 2389 18° 4603 9° 2091 19° 5151 10° 3994 20° 7935

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 8 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 8 de julio. A la cabeza salió el número 8193 - Enamorado.

1° 8193 11° 5859 2° 4661 12° 0209 3° 4318 13° 5132 4° 0879 14° 7706 5° 9489 15° 4659 6° 3749 16° 9938 7° 7281 17° 3157 8° 8582 18° 0285 9° 7934 19° 9007 10° 6287 20° 9668

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o promesas importantes. También puede reflejar relaciones estables, acuerdos o un deseo de seguridad emocional.

Un anillo brillante o bien ajustado sugiere confianza y metas claras; uno roto, perdido o ajeno puede señalar dudas, miedo al compromiso o tensiones en vínculos.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con Enamorado suele reflejar deseo de afecto y conexión; muestra anhelo de intimidad, atención y reciprocidad.

También puede señalar idealización o dudas en la relación; invita a equilibrar ilusión con realismo y a escuchar tu intuición.