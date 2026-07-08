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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8716 (Anillo) y las letras son: O B F R.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 8 de julio

 1°8716 11°6766 
 7184  12°8156
 3°8637  13°0709 
 3433  14°6574 
 5603  15°4622 
 6°4828  16°3147
 1229  17°7105 
 4064  18°1122 
 8353  19°5000 
 10°3660  20°4903 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 8 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 8 de julio. A la cabeza salió el número 3429 - San Pedro.

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 1°3429 11°4847 
 6090   12°2404
 3°2297  13°0342 
 6800  14°6181 
 8315  15°9853 
 6°7305  16°2047
 5139  17°2565 
 6089  18°2254 
 5527  19°8235 
 10°7543  20°4074 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o promesas importantes. También puede reflejar relaciones estables, acuerdos o un deseo de seguridad emocional.

Un anillo brillante o bien ajustado sugiere confianza y metas claras; uno roto, perdido o ajeno puede señalar dudas, miedo al compromiso o tensiones en vínculos.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar guía espiritual, apertura de caminos y la búsqueda de perdón o una segunda oportunidad. También puede señalar decisiones clave y la necesidad de actuar según tus valores.

Si aparece con llaves o ante una puerta, sugiere acceso a nuevas etapas y responsabilidad sobre tus elecciones. Puede reflejar deseo de protección, fe renovada o reconciliación contigo y con los demás.