En esta noticia

La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1544 (La Cárcel) y las letras son: G J P X.

Te puede interesar

Poner una cuchara en la ventana en invierno, para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 8 de julio

 1°1544 11°8679 
 4077  12°7899
 3°3588  13°5593 
 2284  14°6321 
 8458  15°9464 
 6°0426  16°0680
 5225  17°3797 
 4560  18°2858 
 9652  19°7977 
 10°5469  20°5088 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 8 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 8 de julio. A la cabeza salió el número 8732 - Dinero.

Te puede interesar

Adiós a la freidora de aire: el moderno electrodoméstico que cocina las comidas de diversas formas
 1°8732 11°1671 
 5272   12°6284
 3°3797  13°5549 
 1826  14°3414 
 8088  15°8830 
 6°8925  16°7878
 9478  17°4563 
 2514  18°7862 
 6263  19°3856 
 10°1867  20°3906 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

Te puede interesar

Oficial y confirmado | Estados Unidos prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que realicen este trámite clave

Te puede interesar

Mezclar aceite de oliva, canela y cáscaras de limón: para qué sirve, cuál es su beneficio y por qué lo recomiendan

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel suele simbolizar sensación de encierro, culpa o estar atrapado por obligaciones, miedos o hábitos. También puede reflejar límites autoimpuestos o presiones externas.

Si te ves saliendo o liberándote, apunta a deseo de cambio y recuperación de autonomía. Invita a revisar decisiones, pedir ayuda y establecer límites más saludables.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito y reconocimiento. Indica confianza en tus recursos y oportunidades cercanas.

Si abunda, sugiere crecimiento y autoestima; si falta o se pierde, revela preocupaciones o miedo a la carencia. La emoción del sueño afina la interpretación.