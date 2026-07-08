La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1544 (La Cárcel) y las letras son: G J P X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 8 de julio

1° 1544 11° 8679 2° 4077 12° 7899 3° 3588 13° 5593 4° 2284 14° 6321 5° 8458 15° 9464 6° 0426 16° 0680 7° 5225 17° 3797 8° 4560 18° 2858 9° 9652 19° 7977 10° 5469 20° 5088

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 8 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 8 de julio. A la cabeza salió el número 8732 - Dinero.

1° 8732 11° 1671 2° 5272 12° 6284 3° 3797 13° 5549 4° 1826 14° 3414 5° 8088 15° 8830 6° 8925 16° 7878 7° 9478 17° 4563 8° 2514 18° 7862 9° 6263 19° 3856 10° 1867 20° 3906

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel suele simbolizar sensación de encierro, culpa o estar atrapado por obligaciones, miedos o hábitos. También puede reflejar límites autoimpuestos o presiones externas.

Si te ves saliendo o liberándote, apunta a deseo de cambio y recuperación de autonomía. Invita a revisar decisiones, pedir ayuda y establecer límites más saludables.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito y reconocimiento. Indica confianza en tus recursos y oportunidades cercanas.

Si abunda, sugiere crecimiento y autoestima; si falta o se pierde, revela preocupaciones o miedo a la carencia. La emoción del sueño afina la interpretación.