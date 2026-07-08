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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1544 (La Cárcel) y las letras son: G J P X.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 8 de julio
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|1544
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|8679
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|4560
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|9652
|19°
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|5088
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 8 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 8 de julio. A la cabeza salió el número 8732 - Dinero.
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|8732
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|1671
|2°
|5272
|12°
|6284
|3°
|3797
|13°
|5549
|4°
|1826
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|3414
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|8088
|15°
|8830
|6°
|8925
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|7878
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|9478
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|1867
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Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con la cárcel?
Soñar con la cárcel suele simbolizar sensación de encierro, culpa o estar atrapado por obligaciones, miedos o hábitos. También puede reflejar límites autoimpuestos o presiones externas.
Si te ves saliendo o liberándote, apunta a deseo de cambio y recuperación de autonomía. Invita a revisar decisiones, pedir ayuda y establecer límites más saludables.
¿Qué significa soñar con dinero?
Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito y reconocimiento. Indica confianza en tus recursos y oportunidades cercanas.
Si abunda, sugiere crecimiento y autoestima; si falta o se pierde, revela preocupaciones o miedo a la carencia. La emoción del sueño afina la interpretación.