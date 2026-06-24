Mientras millones de personas siguen el Mundial 2026 arrastradas por su pasión futbolera, hay una “raza” de inversores con fuerte apetito por el riesgo que lo hacen para hacer dinero con probabilidades y pronósticos de resultados. Buscan monetizar el evento deportivo en los mercados de predicción.

Así, según datos del sector, la Copa del Mundo impulsa niveles récord de actividad en esas plazas, incluso por encima del crecimiento registrado por las casas de apuestas tradicionales.

La tendencia combina elementos del trading, las apuestas deportivas y las criptomonedas, y tiene como epicentro las plataformas donde los usuarios compran y venden probabilidades de que ocurra un evento, desde quién ganará el Mundial hasta qué selección clasificará a la próxima ronda o cuántos goles meterá un equipo.

Polymarket: la estrella del Mundial

La plataforma más utilizada es Polymarket, un mercado de predicción basado en criptomonedas donde los contratos funcionan como activos financieros. Por ejemplo, si el mercado considera que una selección tiene 20% de probabilidades de ser campeona, el contrato cotiza cerca de u$s 0,20. Si ese equipo gana varios partidos y sus chances suben al 35%, el precio también aumenta y el operador puede vender antes de la final para obtener una ganancia.

La diferencia respecto de una apuesta tradicional es que no hace falta esperar hasta el desenlace del Mundial. El usuario puede entrar y salir de posiciones tantas veces como quiera y aprovechar los cambios que percibe en las probabilidades sobre la base del resultado de cada fecha.

El negocio mueve cifras multimillonarias. Los mercados vinculados al Mundial 2026 acumulan más de u$s 3000 millones en volumen negociado dentro de Polymarket, que es uno de los eventos más operados de la historia de la plataforma.

Un dato interesante de esta dinámica es que los traders más agresivos no necesariamente buscan acertar al campeón, muchos operan mercados más específicos, como por ejemplo el ganador de cada grupo, quienes clasifican a octavos de final, quién será el máximo goleador, los resultados de partidos individuales o la participación de determinadas figuras. El gran negocio, desde ya, es comprar cuando el mercado subestima una probabilidad y vender cuando el consenso cambia.

Prodes de billeteras

Otra alternativa para inversores agresivos, aunque quizás más amateurs son los prodes billeteras y plataformas de inversión. En ese sentido, Mercado Pago también se subió a la fiebre mundialista. La billetera digital más grande de Argentina lanzó “Fixture 2026”, un prode gratuito integrado dentro de la aplicación que permite pronosticar resultados, acumular puntos y competir contra otros usuarios por premios diarios y uno principal de hasta u$s 50.000 para quien termine primero en el ranking general argentino.

Entre las plataformas de inversión también hay iniciativas en este sentido. El Prode de Cocos Capital es una de ellas. Se trata de un juego de predicciones deportivas donde los participantes compiten por premios invertidos en fondos de inversión. Para participar online, se necesita tener una cuenta en Cocos y estar autenticado en la plataforma web o móvil, acreditar al menos $ 1000 invertidos en fondos Cocos para registrar la primera predicción y ser mayor de 18 años y residente en Argentina.

El crecimiento de estas plataformas refleja una tendencia más amplia: la transformación de los eventos deportivos en activos negociables. Se trata de una modalidad en la que las ganancias potenciales pueden ser elevadas, pero también las pérdidas. De hecho, investigaciones recientes muestran que una porción muy reducida de usuarios concentra la mayor parte de los beneficios en plataformas como Polymarket, mientras que la mayoría de los participantes termina con pérdidas. Y es que enfrentan niveles de volatilidad significativamente superiores a los de la mayoría de las inversiones tradicionales.