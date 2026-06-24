El nuevo podio de las motos más vendidas revela cómo se acelera un cambio clave en la demanda

Hace varios años que el grupo Corven dejó de centrarse únicamente en la movilidad. El holding de la familia Iraola, históricamente ligado a la fabricación de amortiguadores, motos y autopartes, amplió su presencia hacia sectores estratégicos como la energía, la minería y los servicios financieros . Hoy, uno de sus negocios más fuertes pasa por la generación de renovables.

A través de Coral Energía, la firma acaba de cerrar un nuevo financiamiento por u$s 12,25 millones para construir cuatro parques solares en la provincia de Córdoba, puntualmente en San Francisco, San Francisco del Chañar, Villa María y Cruz del Eje. En conjunto sumarán 20 megawatts (MW) de potencia al sistema eléctrico, con una estrategia que apunta a alcanzar los 800 MW hacia 2028 .

La inversión total prevista para estos desarrollos asciende a los u$s 19 millones, por lo que “el crédito cubrirá una parte importante del desembolso necesario para su construcción#, señalaron desde la empresa.

Además de aportar energía limpia y confiable, también impulsarán la generación de empleo e inversiones en infraestructura para las comunidades cordobesas, en línea con la mirada federal que la compañía despliega también con su presencia en Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, San Juan y Buenos Aires. Los proyectos corresponden a nodos que fueron oportunamente licitados por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y estarán conectados al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Esta operación, cabe destacar, se suma al primer financiamiento sindicado de la empresa energética. En 2025 Coral Energía había ejecutado un crédito por u$s 60 millones para ingresar al mercado de financiamiento estructurado para proyectos solares de gran escala . En septiembre del mismo año, inauguró la mayor planta solar de autoconsumo en la provincia de Santa Fe. La misma se encuentra ubicada en la fábrica de amortiguadores que la compañía tiene en Venado Tuerto y cuenta con más de 1180 paneles instalados sobre los techos de la nave industrial, por una capacidad de 800 kilo-watts (Kw). La inversión inicial para este proyecto fue de u$s 1,1 millones.

Actualmente la empresa desarrolla siete parques solares en el marco del programa RenMDI (Convocatoria Abierta Nacional e Internacional de Energías Renovables para la Red de Media Tensión), sumando más de 90 MW de potencia.

“Cada financiamiento que concretamos nos permite transformar proyectos en infraestructura energética real, con foco en la excelencia operativa y una mirada federal” afirmó Nahuel Vinzia, CEO de Coral Energía.

La operación fue estructurada mediante un crédito sindicado otorgado por tres entidades financieras nacionales: Banco Nación, BIND y Banco Ciudad. El préstamo por u$s 12,25 millones forma parte de una inversión total de u$s 19 millones para el desarrollo de los cuatro parques solares cordobeses.