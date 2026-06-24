Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9047 (Muerto) y las letras son: C H R Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 24 de junio

1° 9047 11° 4689 2° 1730 12° 3215 3° 8411 13° 4081 4° 9160 14° 2471 5° 9192 15° 4460 6° 8543 16° 2186 7° 6851 17° 5184 8° 3085 18° 3886 9° 0373 19° 9499 10° 1782 20° 2221

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 24 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 24 de junio. A la cabeza salió el número 5047 - Muerto.

1° 5047 11° 7918 2° 0612 12° 9392 3° 2271 13° 9018 4° 1291 14° 3693 5° 7749 15° 4009 6° 9688 16° 1130 7° 6087 17° 5955 8° 1955 18° 6415 9° 8144 19° 9970 10° 2000 20° 0259

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierres de ciclo, transformación y la necesidad de soltar algo del pasado; no anuncia desgracias literalmente.

El significado cambia según quién aparezca y lo que sientas en el sueño: puede reflejar duelo, nostalgia o un mensaje interno para reconciliarte, despedirte o renovar hábitos.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierres de ciclo, transformación y la necesidad de soltar algo del pasado; no anuncia desgracias literalmente.

El significado cambia según quién aparezca y lo que sientas en el sueño: puede reflejar duelo, nostalgia o un mensaje interno para reconciliarte, despedirte o renovar hábitos.