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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9047 (Muerto) y las letras son: C H R Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 24 de junio

 1°9047 11°4689 
 1730  12°3215
 3°8411  13°4081 
 9160  14°2471 
 9192  15°4460 
 6°8543  16°2186
 6851  17°5184 
 3085  18°3886 
 0373  19°9499 
 10°1782  20°2221 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 24 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 24 de junio. A la cabeza salió el número 5047 - Muerto.

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 1°5047 11°7918 
 0612   12°9392
 3°2271  13°9018 
 1291  14°3693 
 7749  15°4009 
 6°9688  16°1130
 6087  17°5955 
 1955  18°6415 
 8144  19°9970 
 10°2000  20°0259 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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