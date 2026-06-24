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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9047 (Muerto) y las letras son: C H R Y.
Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 24 de junio
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|9047
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|4689
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|1730
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|8411
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|9160
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|2471
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|9192
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|3085
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|3886
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|0373
|19°
|9499
|10°
|1782
|20°
|2221
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 24 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 24 de junio. A la cabeza salió el número 5047 - Muerto.
|1°
|5047
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|7918
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|0612
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|9392
|3°
|2271
|13°
|9018
|4°
|1291
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|3693
|5°
|7749
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|4009
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|9688
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|6087
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|2000
|20°
|0259
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.
¿Qué significa soñar con muerto?
Soñar con un muerto suele simbolizar cierres de ciclo, transformación y la necesidad de soltar algo del pasado; no anuncia desgracias literalmente.
El significado cambia según quién aparezca y lo que sientas en el sueño: puede reflejar duelo, nostalgia o un mensaje interno para reconciliarte, despedirte o renovar hábitos.
¿Qué significa soñar con muerto?
Soñar con un muerto suele simbolizar cierres de ciclo, transformación y la necesidad de soltar algo del pasado; no anuncia desgracias literalmente.
El significado cambia según quién aparezca y lo que sientas en el sueño: puede reflejar duelo, nostalgia o un mensaje interno para reconciliarte, despedirte o renovar hábitos.