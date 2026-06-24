Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1715 (Niña Bonita) y las letras son: H J K K.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 24 de junio

1° 1715 11° 4232 2° 9047 12° 1232 3° 9205 13° 1075 4° 0952 14° 7402 5° 0952 15° 1661 6° 0827 16° 5522 7° 5584 17° 6217 8° 3802 18° 5637 9° 0705 19° 7269 10° 6143 20° 3742

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 24 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 24 de junio. A la cabeza salió el número 2170 - Muerto que sueña.

1° 2170 11° 3367 2° 9332 12° 5127 3° 5801 13° 6403 4° 6447 14° 6666 5° 0142 15° 2383 6° 5208 16° 1949 7° 7010 17° 1733 8° 9420 18° 9952 9° 6588 19° 2359 10° 3910 20° 8142

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, pureza y nuevas ilusiones. Puede señalar un renacer emocional, el deseo de proteger algo valioso o el anhelo de volver a lo sencillo.

También puede reflejar autoestima y belleza interior, o idealizaciones que conviene mirar con realismo. El contexto del sueño y tus emociones determinarán si anuncia esperanza, cuidado o una lección pendiente.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña señala capas profundas del inconsciente y asuntos de duelo pendientes. Sugiere necesidad de cerrar ciclos y liberar apegos.

El "sueño dentro del sueño" refleja introspección y mensajes simbólicos. Invita a revisar influencias heredadas y a abrir una nueva perspectiva.