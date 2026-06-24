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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1715 (Niña Bonita) y las letras son: H J K K.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 24 de junio

 1°1715 11°4232 
 9047  12°1232
 3°9205  13°1075 
 0952  14°7402 
 0952  15°1661 
 6°0827  16°5522
 5584  17°6217 
 3802  18°5637 
 0705  19°7269 
 10°6143  20°3742 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 24 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 24 de junio. A la cabeza salió el número 2170 - Muerto que sueña.

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 1°2170 11°3367 
 9332   12°5127
 3°5801  13°6403 
 6447  14°6666 
 0142  15°2383 
 6°5208  16°1949
 7010  17°1733 
 9420  18°9952 
 6588  19°2359 
 10°3910  20°8142 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, pureza y nuevas ilusiones. Puede señalar un renacer emocional, el deseo de proteger algo valioso o el anhelo de volver a lo sencillo.

También puede reflejar autoestima y belleza interior, o idealizaciones que conviene mirar con realismo. El contexto del sueño y tus emociones determinarán si anuncia esperanza, cuidado o una lección pendiente.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña señala capas profundas del inconsciente y asuntos de duelo pendientes. Sugiere necesidad de cerrar ciclos y liberar apegos.

El "sueño dentro del sueño" refleja introspección y mensajes simbólicos. Invita a revisar influencias heredadas y a abrir una nueva perspectiva.