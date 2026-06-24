En esta noticia ¿Cuáles son las actividades imprescindibles en la Vendimia del Bayeh?

La pequeña localidad de Maimará, situada en el norte argentino, ha recibido un reconocimiento en la ceremonia de los Best Tourism Villages 2025, celebrada en Huzhou, China. Este evento ha permitido que se consagre como el mejor destino turístico del mundo.

Este galardón resalta la belleza y el atractivo de la localidad, posicionándola como un referente en el ámbito turístico a nivel internacional.

Este galardón resalta la belleza y el atractivo de la localidad.

¿Por qué Maimará fue seleccionada como el mejor pueblo turístico a nivel mundial?

Ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Maimará se destacó entre más de 270 candidatos provenientes de 65 países. Se valoró su entorno natural, su identidad cultural y su modelo de desarrollo sustentable.

El reconocimiento de ONU Turismo resalta a las comunidades rurales que logran conservar su patrimonio cultural y natural, al mismo tiempo que fomentan el turismo responsable. En esta edición, Argentina estuvo representada por ocho localidades; sin embargo, Maimará y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) fueron las únicas en recibir la distinción más alta.

Descubre por qué Maimará es el pueblo más lindo del mundo y su magia en el norte argentino

Maimará se posiciona sobre la Paleta del Pintor, una formación multicolor que representa uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino. Este pueblo pertenece al departamento de Tilcara y alberga a poco más de 5.000 habitantes que se dedican a la agricultura, la floricultura y la vitivinicultura de altura.

La llegada del Tren Solar de la Quebrada ha transformado la economía local, aumentando la afluencia de turistas y promoviendo la apertura de nuevos alojamientos, hosterías y complejos de casas de alquiler.

La vida del pueblo se centra en el río Grande y la Pachamama. Los campos de la región producen hortalizas, verduras, flores y vides, al tiempo que preservan tradiciones ancestrales que se celebran anualmente en la fiesta de la Pachamama, el Día de Todos los Santos y el Carnaval.

Entre los manjares típicos de la región resaltan el picante de lengua, el locro, la humita, el estofado y las empanadas jujeñas.

¿Cuáles son las actividades imprescindibles en la Vendimia del Bayeh?

Los visitantes tienen la oportunidad de explorar los diversos cultivos de flores, tales como rosas, gladiolos y claveles, que embellecen el paisaje. Además, pueden visitar sus bodegas de renombre o participar en la Vendimia del Bayeh, un festival que integra vino, arte, música y gastronomía local.

Entre los manjares típicos de la región resaltan el picante de lengua, el locro, la humita, el estofado y las empanadas jujeñas. Estos platos se complementan con postres tradicionales como el arroz con leche, la mazamorra y las empanadillas de cayote.

¿Qué otras localidades de Argentina fueron distinguidas por ONU Turismo?

Argentina consolida su presencia en el turismo rural mundial. En el año 2025, junto a Maimará, también recibió el reconocimiento Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, por su dedicación a la conservación de Esteros del Iberá y el fomento del desarrollo sostenible en la región.

De igual manera, los pueblos de San Javier y Yacanto (Córdoba) fueron agraciados con menciones especiales en el programa Upgrade, que realza a las comunidades en su búsqueda por alcanzar estándares internacionales de sostenibilidad.

En años anteriores, localidades como Caspalá (Jujuy), La Carolina (San Luis) y Trevelin (Chubut) también habían recibido distinciones en diversas ediciones de dichos premios.

Turismo sostenible en Maimará: un modelo para comunidades

El premio Best Tourism Villages coloca a Maimará y a Carlos Pellegrini en el mapa mundial del turismo sustentable. Para las autoridades nacionales, el galardón representa una “oportunidad de crecimiento económico y proyección internacional”.

Además, el premio refuerza la imagen de Argentina como un destino diverso y con una fuerte identidad cultural.

“Sentir nombrar a mi pueblo en tierras tan lejanas por un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo en comunidad, es algo que me llena de orgullo y felicidad”, expresó Luis Zerpa, secretario de Turismo de Maimará, tras conocer la noticia.

La comunidad de Maimará promueve el ecoturismo con senderos y rutas que se adaptan a diferentes niveles de dificultad. Esto atrae a aventureros y amantes de la naturaleza de todo el país. El pueblo busca consolidarse como un destino turístico de referencia, enfocándose en la capacitación de guías locales. Esta estrategia potencia la economía y mejora la experiencia del visitante.

El pueblo se sitúa a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy, a tan solo 8 kilómetros de Tilcara y a 19 de Purmamarca, lo que lo establece como una parada ideal para quienes recorren la Quebrada de Humahuaca.

Los visitantes tienen la opción de acceder en auto, en micro o mediante el Tren Solar, el cual proporciona un recorrido panorámico a lo largo de los cerros de colores.