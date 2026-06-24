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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6153 (El Barco) y las letras son: A E J M.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 24 de junio

 1°6153 11°4620 
 5947  12°3908
 3°0111  13°6164 
 9294  14°2073 
 6633  15°2672 
 6°3484  16°4165
 0314  17°2368 
 2909  18°1575 
 4214  19°0482 
 10°6331  20°1124 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 24 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 24 de junio. A la cabeza salió el número 3225 - Gallina.

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 1°3225 11°8061 
 0101   12°7545
 3°7994  13°1580 
 2346  14°9226 
 9470  15°7118 
 6°3591  16°5374
 9428  17°7233 
 9327  18°2804 
 8703  19°6680 
 10°6923  20°0393 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco simboliza tránsito emocional, cambios y búsqueda de nuevos rumbos. El estado del mar y de la nave refleja tu calma o tus dudas.

Un barco firme y en marcha indica avance y confianza. A la deriva o hundiéndose señala estancamiento, pérdidas o miedo al cambio.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallina suele simbolizar hogar, protección y cuidado maternal; también sugiere fertilidad, nuevos comienzos y pequeños logros que requieren paciencia.

Si la gallina está inquieta o cacareando, puede advertir chismes, tensiones familiares o necesidad de poner límites; si pone huevos, indica prosperidad y oportunidades.