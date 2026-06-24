La cotización deldólar este miércoles, 24 de junio de 2026 llegó a 3423.43 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,58%.

En el mercado del Dólar, la cotización registró una leve caída semanal de -0.61% y un descenso anual más pronunciado de -11.59%.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el dólar mostró volatilidad con sesgo bajista: seis caídas y cuatro alzas, sin jornadas planas, con repuntes intermedios pero cierre en dos descensos consecutivos.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 4.31%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 13.27%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este cambio sugiere una creciente confianza en la moneda, lo que podría influir en decisiones de inversión y consumo.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 342342.99 pesos colombianos; 200 dólares costarán 684685.98 pesos colombianos y 500 dólares, 1711714.95 pesos colombianos.