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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5698 (Lavandera) y las letras son: M T V W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 22 de julio

 1°5698 11°1664 
 5018  12°7897
 3°1651  13°0900 
 7655  14°9321 
 5790  15°3456 
 6°4630  16°4651
 2422  17°5874 
 9649  18°4882 
 3517  19°7410 
 10°3644  20°2002 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 22 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 22 de julio. A la cabeza salió el número 1472 - Sorpresa.

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 1°1472 11°2410 
 0181   12°0398
 3°2833  13°5592 
 1480  14°2427 
 0983  15°0617 
 6°7019  16°2981
 4039  17°1456 
 7440  18°1637 
 6040  19°0019 
 10°6193  20°8011 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera suele simbolizar limpieza y renovación emocional. Indica deseo de purificar culpas, ordenar tu vida y empezar de nuevo.

Si la interpretas como el ave, señala ligereza y cambios sutiles; como oficio, esfuerzo humilde y reparación de vínculos. En ambos casos invita a soltar cargas y actuar con sencillez.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa señala cambios inesperados y revelaciones cercanas. Indica noticias imprevistas o giros en tu rutina.

Si la emoción fue positiva, sugiere oportunidades; si fue tensión, advierte resistencia a lo nuevo. Invita a mantener apertura y adaptabilidad.