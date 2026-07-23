Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5698 (Lavandera) y las letras son: M T V W.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 22 de julio

1° 5698 11° 1664 2° 5018 12° 7897 3° 1651 13° 0900 4° 7655 14° 9321 5° 5790 15° 3456 6° 4630 16° 4651 7° 2422 17° 5874 8° 9649 18° 4882 9° 3517 19° 7410 10° 3644 20° 2002

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 22 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 22 de julio. A la cabeza salió el número 1472 - Sorpresa.

1° 1472 11° 2410 2° 0181 12° 0398 3° 2833 13° 5592 4° 1480 14° 2427 5° 0983 15° 0617 6° 7019 16° 2981 7° 4039 17° 1456 8° 7440 18° 1637 9° 6040 19° 0019 10° 6193 20° 8011

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera suele simbolizar limpieza y renovación emocional. Indica deseo de purificar culpas, ordenar tu vida y empezar de nuevo.

Si la interpretas como el ave, señala ligereza y cambios sutiles; como oficio, esfuerzo humilde y reparación de vínculos. En ambos casos invita a soltar cargas y actuar con sencillez.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa señala cambios inesperados y revelaciones cercanas. Indica noticias imprevistas o giros en tu rutina.

Si la emoción fue positiva, sugiere oportunidades; si fue tensión, advierte resistencia a lo nuevo. Invita a mantener apertura y adaptabilidad.