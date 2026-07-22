La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8622 (Loco) y las letras son: A O D G.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 22 de julio

1° 8622 11° 7006 2° 7575 12° 3622 3° 0141 13° 2723 4° 6487 14° 6513 5° 7247 15° 5717 6° 6456 16° 6077 7° 2205 17° 8685 8° 7232 18° 9065 9° 2278 19° 9233 10° 7307 20° 8656

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 22 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 22 de julio. A la cabeza salió el número 9114 - Borracho.

1° 9114 11° 7123 2° 0365 12° 6946 3° 9372 13° 4410 4° 0021 14° 9365 5° 8281 15° 2291 6° 2044 16° 4142 7° 0734 17° 7058 8° 6770 18° 8338 9° 6162 19° 2243 10° 8795 20° 2804

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con el Loco puede simbolizar deseos de libertad, nuevos comienzos y confianza en la intuición; invita a arriesgarse con apertura.

También puede reflejar impulsividad o falta de rumbo, advirtiendo sobre actuar sin pensar y la necesidad de poner límites antes de avanzar.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho suele reflejar descontrol, evasión o confusión emocional. Indica que alguna área de tu vida necesita límites y mayor claridad.

Si tú eres el borracho en el sueño, puede ser una advertencia sobre excesos o decisiones impulsivas. Si ves a otro borracho, señala influencias negativas o entornos que nublan tu juicio.