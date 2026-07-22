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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8622 (Loco) y las letras son: A O D G.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 22 de julio
|1°
|8622
|11°
|7006
|2°
|7575
|12°
|3622
|3°
|0141
|13°
|2723
|4°
|6487
|14°
|6513
|5°
|7247
|15°
|5717
|6°
|6456
|16°
|6077
|7°
|2205
|17°
|8685
|8°
|7232
|18°
|9065
|9°
|2278
|19°
|9233
|10°
|7307
|20°
|8656
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 22 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 22 de julio. A la cabeza salió el número 9114 - Borracho.
|1°
|9114
|11°
|7123
|2°
|0365
|12°
|6946
|3°
|9372
|13°
|4410
|4°
|0021
|14°
|9365
|5°
|8281
|15°
|2291
|6°
|2044
|16°
|4142
|7°
|0734
|17°
|7058
|8°
|6770
|18°
|8338
|9°
|6162
|19°
|2243
|10°
|8795
|20°
|2804
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con loco?
Soñar con el Loco puede simbolizar deseos de libertad, nuevos comienzos y confianza en la intuición; invita a arriesgarse con apertura.
También puede reflejar impulsividad o falta de rumbo, advirtiendo sobre actuar sin pensar y la necesidad de poner límites antes de avanzar.
¿Qué significa soñar con borracho?
Soñar con un borracho suele reflejar descontrol, evasión o confusión emocional. Indica que alguna área de tu vida necesita límites y mayor claridad.
Si tú eres el borracho en el sueño, puede ser una advertencia sobre excesos o decisiones impulsivas. Si ves a otro borracho, señala influencias negativas o entornos que nublan tu juicio.