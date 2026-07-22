La quiniela es el juego más preferido por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0061 (Escopeta) y las letras son: U N P Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 22 de julio

1° 0061 11° 2651 2° 5216 12° 7026 3° 8937 13° 7915 4° 3511 14° 2220 5° 8427 15° 4858 6° 1459 16° 5000 7° 9534 17° 9737 8° 5682 18° 3611 9° 8228 19° 0899 10° 4377 20° 3150

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 22 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 22 de julio. A la cabeza salió el número 4526 - La Misa.

1° 4526 11° 1432 2° 9217 12° 6194 3° 7575 13° 5897 4° 6566 14° 5189 5° 5519 15° 0460 6° 9986 16° 0570 7° 0868 17° 5981 8° 2090 18° 1792 9° 4143 19° 4945 10° 6285 20° 6303

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta suele simbolizar defensa, poder y la necesidad de protegerte de amenazas reales o percibidas.

Si la empuñas, refleja impulsividad o enojo contenido; si la sostiene otra persona, advierte de conflictos, presión externa o temor a perder el control.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa suele señalar una búsqueda de paz, renovación espiritual y sentido de pertenencia.

Si el sueño fue sereno sugiere esperanza y reconciliación; si fue tenso, puede reflejar culpa, presión social o necesidad de cambio.