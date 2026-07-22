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La quiniela es el juego más preferido por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0061 (Escopeta) y las letras son: U N P Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 22 de julio

 1°0061 11°2651 
 5216  12°7026
 3°8937  13°7915 
 3511  14°2220 
 8427  15°4858 
 6°1459  16°5000
 9534  17°9737 
 5682  18°3611 
 8228  19°0899 
 10°4377  20°3150 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 22 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 22 de julio. A la cabeza salió el número 4526 - La Misa.

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 1°4526 11°1432 
 9217   12°6194
 3°7575  13°5897 
 6566  14°5189 
 5519  15°0460 
 6°9986  16°0570
 0868  17°5981 
 2090  18°1792 
 4143  19°4945 
 10°6285  20°6303 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta suele simbolizar defensa, poder y la necesidad de protegerte de amenazas reales o percibidas.

Si la empuñas, refleja impulsividad o enojo contenido; si la sostiene otra persona, advierte de conflictos, presión externa o temor a perder el control.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa suele señalar una búsqueda de paz, renovación espiritual y sentido de pertenencia.

Si el sueño fue sereno sugiere esperanza y reconciliación; si fue tenso, puede reflejar culpa, presión social o necesidad de cambio.