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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de participantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8896 (Marido) y las letras son: C C K V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 22 de julio

 1°8896 11°9699 
 5518  12°2252
 3°5562  13°9982 
 0444  14°1159 
 3034  15°8936 
 6°0688  16°9345
 2620  17°5590 
 3663  18°2483 
 8091  19°5987 
 10°9553  20°7231 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 22 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 22 de julio. A la cabeza salió el número 2555 - La Música.

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 1°2555 11°6984 
 4951   12°2567
 3°2963  13°7507 
 4456  14°9225 
 1861  15°7938 
 6°7492  16°4776
 4674  17°4487 
 7780  18°2311 
 8993  19°0352 
 10°7228  20°0655 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con el marido suele reflejar el estado de la relación: cercanía y apoyo si es armonioso, o tensión y carencias emocionales si hay conflictos.

Si no tienes marido, esta figura puede simbolizar deseo de estabilidad y protección, o la integración de rasgos como responsabilidad y seguridad.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música suele reflejar tu estado emocional y necesidad de armonía. Melodías suaves indican paz e inspiración; ritmos caóticos o disonantes pueden señalar estrés, confusión o conflictos internos.

También puede apuntar a creatividad y deseo de expresarte o conectar con otros. El instrumento, la letra y el volumen dan pistas: voces claras sugieren mensajes importantes, mientras que música lejana puede aludir a metas aún por alcanzar.