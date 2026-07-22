El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de participantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8896 (Marido) y las letras son: C C K V.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 22 de julio

1° 8896 11° 9699 2° 5518 12° 2252 3° 5562 13° 9982 4° 0444 14° 1159 5° 3034 15° 8936 6° 0688 16° 9345 7° 2620 17° 5590 8° 3663 18° 2483 9° 8091 19° 5987 10° 9553 20° 7231

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 22 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 22 de julio. A la cabeza salió el número 2555 - La Música.

1° 2555 11° 6984 2° 4951 12° 2567 3° 2963 13° 7507 4° 4456 14° 9225 5° 1861 15° 7938 6° 7492 16° 4776 7° 4674 17° 4487 8° 7780 18° 2311 9° 8993 19° 0352 10° 7228 20° 0655

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con el marido suele reflejar el estado de la relación: cercanía y apoyo si es armonioso, o tensión y carencias emocionales si hay conflictos.

Si no tienes marido, esta figura puede simbolizar deseo de estabilidad y protección, o la integración de rasgos como responsabilidad y seguridad.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música suele reflejar tu estado emocional y necesidad de armonía. Melodías suaves indican paz e inspiración; ritmos caóticos o disonantes pueden señalar estrés, confusión o conflictos internos.

También puede apuntar a creatividad y deseo de expresarte o conectar con otros. El instrumento, la letra y el volumen dan pistas: voces claras sugieren mensajes importantes, mientras que música lejana puede aludir a metas aún por alcanzar.