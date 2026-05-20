Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 9363 (Casamiento) y las letras son: I D G Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 19 de mayo

1° 9363 11° 7224 2° 7827 12° 3832 3° 2792 13° 0377 4° 4790 14° 8064 5° 2436 15° 8300 6° 6836 16° 6862 7° 9427 17° 2038 8° 2836 18° 9598 9° 1827 19° 5958 10° 2543 20° 7500

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 19 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 19 de mayo. A la cabeza salió el número 8421 - Mujer.

1° 8421 11° 6650 2° 4424 12° 4629 3° 5064 13° 5825 4° 8754 14° 1157 5° 9850 15° 8232 6° 8928 16° 4907 7° 8161 17° 5449 8° 6350 18° 3268 9° 8448 19° 7102 10° 9624 20° 1164

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele indicar deseo de compromiso, unión y estabilidad. También puede reflejar integración interna y un nuevo comienzo.

Si genera ansiedad, puede señalar presión social o miedo a perder autonomía. Las emociones del sueño guían la interpretación.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele representar tu intuición, emociones y lado receptivo. Si es conocida, refleja la relación y las cualidades que asocias con ella; si es desconocida, apunta a mensajes del inconsciente o a un cambio cercano.

El tono del sueño guía la lectura: una mujer amable sugiere apoyo y creatividad; una figura distante o agresiva señala límites, miedos o conflictos internos que necesitas atender.