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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 9363 (Casamiento) y las letras son: I D G Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 19 de mayo

 1°9363 11°7224 
 7827  12°3832
 3°2792  13°0377 
 4790  14°8064 
 2436  15°8300 
 6°6836  16°6862
 9427  17°2038 
 2836  18°9598 
 1827  19°5958 
 10°2543  20°7500 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 19 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 19 de mayo. A la cabeza salió el número 8421 - Mujer.

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 1°8421 11°6650 
 4424   12°4629
 3°5064  13°5825 
 8754  14°1157 
 9850  15°8232 
 6°8928  16°4907
 8161  17°5449 
 6350  18°3268 
 8448  19°7102 
 10°9624  20°1164 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele indicar deseo de compromiso, unión y estabilidad. También puede reflejar integración interna y un nuevo comienzo.

Si genera ansiedad, puede señalar presión social o miedo a perder autonomía. Las emociones del sueño guían la interpretación.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele representar tu intuición, emociones y lado receptivo. Si es conocida, refleja la relación y las cualidades que asocias con ella; si es desconocida, apunta a mensajes del inconsciente o a un cambio cercano.

El tono del sueño guía la lectura: una mujer amable sugiere apoyo y creatividad; una figura distante o agresiva señala límites, miedos o conflictos internos que necesitas atender.