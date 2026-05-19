Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 3653 (El Barco) y las letras son: C C H K.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 19 de mayo

1° 3653 11° 5649 2° 2489 12° 1709 3° 9308 13° 2716 4° 8567 14° 5243 5° 6114 15° 9406 6° 7797 16° 1545 7° 7964 17° 1505 8° 1196 18° 2598 9° 2054 19° 8297 10° 5200 20° 9217

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 19 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 19 de mayo. A la cabeza salió el número 5562 - Inundación.

1° 5562 11° 7307 2° 6388 12° 7917 3° 9967 13° 5188 4° 9403 14° 9454 5° 5079 15° 7226 6° 1238 16° 1770 7° 6157 17° 0637 8° 7702 18° 9064 9° 8078 19° 0107 10° 1041 20° 0234

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Quienes que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco suele simbolizar tu viaje emocional y la manera en que gestionas cambios. Un mar en calma sugiere avance; una tormenta, tensiones o incertidumbre.

También apunta a transiciones y a la búsqueda de libertad o dirección. El estado de El Barco refleja tu confianza y recursos para encarar el rumbo de tu vida.

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con una inundación suele reflejar emociones desbordadas, miedo a perder el control o situaciones que te superan.

También puede simbolizar limpieza y renovación: soltar cargas, poner límites y prepararte para un nuevo inicio.