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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 3653 (El Barco) y las letras son: C C H K.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 19 de mayo

 1°3653 11°5649 
 2489  12°1709
 3°9308  13°2716 
 8567  14°5243 
 6114  15°9406 
 6°7797  16°1545
 7964  17°1505 
 1196  18°2598 
 2054  19°8297 
 10°5200  20°9217 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 19 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 19 de mayo. A la cabeza salió el número 5562 - Inundación.

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 1°5562 11°7307 
 6388   12°7917
 3°9967  13°5188 
 9403  14°9454 
 5079  15°7226 
 6°1238  16°1770
 6157  17°0637 
 7702  18°9064 
 8078  19°0107 
 10°1041  20°0234 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Quienes que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco suele simbolizar tu viaje emocional y la manera en que gestionas cambios. Un mar en calma sugiere avance; una tormenta, tensiones o incertidumbre.

También apunta a transiciones y a la búsqueda de libertad o dirección. El estado de El Barco refleja tu confianza y recursos para encarar el rumbo de tu vida.

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con una inundación suele reflejar emociones desbordadas, miedo a perder el control o situaciones que te superan.

También puede simbolizar limpieza y renovación: soltar cargas, poner límites y prepararte para un nuevo inicio.