Gobierno les quitará un 11% de la pensión a quienes trabajen después de los 60 años

En esta noticia ¿A quiénes les corresponde notificar el reingreso?

Si una persona jubilada decide reinsertarse en el mercado laboral, no perderá su pensión, sin embargo, deberá cumplir con una obligación fundamental: notificar el reingreso a ANSES y abonar aportes previsionales.

El descuento será del 11% sobre el salario, destinado al Fondo Nacional de Empleo. Este aporte no genera derecho a reajuste en la jubilación, puesto que no se contabiliza para incrementar el haber.

¿A quiénes les corresponde notificar el reingreso?

Esta disposición se aplica a jubilados que reanuden actividades laborales bajo relación de dependencia o en calidad de autónomos. El procedimiento es de carácter obligatorio y debe ejecutarse en una oficina de ANSES, sin necesidad de solicitar un turno previo.

Casos especiales

Retiro estatal y empleo público: el jubilado que se desempeñe en la administración pública debe elegir entre su salario o la prestación previsional.

Regímenes especiales (tareas riesgosas o insalubres): se prohíbe el retorno a trabajos que presenten las mismas condiciones que antes.

Jubilación por invalidez: no se autoriza la reingreso a trabajos en relación de dependencia. En caso de contravenir esto, se suspenderá el pago de la prestación. Solamente se permite la actividad autónoma.

Documentación necesaria

DNI.

Último recibo de cobro.

Formulario PS 6.10 (Declaración de Reingreso), firmado por el jubilado y el empleador, con certificación bancaria, previsional, judicial o notarial.

¿Cómo hacer el trámite?

Reunir la documentación y certificar las firmas. Presentarse en una oficina de ANSES con todos los papeles. Verificar datos personales y vínculos familiares en Mi ANSES.

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¿Por qué se aplica el descuento?

El aporte del 11% busca sostener el sistema previsional y garantizar el financiamiento del Fondo Nacional de Empleo. Aunque el jubilado vuelve a aportar, estos pagos no modifican el haber ni generan beneficios adicionales.

¿Qué pasa en caso de que no se informe?

No declarar el reingreso puede generar sanciones y problemas en la liquidación de haberes. Por eso, ANSES recomienda cumplir el trámite apenas se retome la actividad.