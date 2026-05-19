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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5131 (La Luz) y las letras son: Q T X Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 19 de mayo

 1°5131 11°1896 
 5663  12°2044
 3°5419  13°0442 
 2002  14°3782 
 1779  15°0510 
 6°0012  16°3134
 0291  17°1655 
 4933  18°4100 
 7996  19°7071 
 10°7943  20°4296 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 19 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 19 de mayo. A la cabeza salió el número 1888 - El Papa.

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 1°1888 11°3491 
 9495   12°6629
 3°6023  13°7255 
 5208  14°0082 
 0703  15°8255 
 6°5107  16°2082
 9458  17°4065 
 9464  18°8761 
 7970  19°6360 
 10°9628  20°3575 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz suele simbolizar claridad, guía y esperanza. Indica que se disipan dudas y aparece un camino más seguro.

También puede señalar despertar espiritual o verdad revelada. Te invita a confiar en tu intuición y aceptar cambios positivos.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele reflejar búsqueda de guía espiritual, necesidad de perdón o reafirmar valores morales.

También puede señalar influencia de una autoridad, presión por cumplir expectativas o deseo de consejo ante una decisión importante.