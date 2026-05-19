Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5131 (La Luz) y las letras son: Q T X Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 19 de mayo

1° 5131 11° 1896 2° 5663 12° 2044 3° 5419 13° 0442 4° 2002 14° 3782 5° 1779 15° 0510 6° 0012 16° 3134 7° 0291 17° 1655 8° 4933 18° 4100 9° 7996 19° 7071 10° 7943 20° 4296

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 19 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 19 de mayo. A la cabeza salió el número 1888 - El Papa.

1° 1888 11° 3491 2° 9495 12° 6629 3° 6023 13° 7255 4° 5208 14° 0082 5° 0703 15° 8255 6° 5107 16° 2082 7° 9458 17° 4065 8° 9464 18° 8761 9° 7970 19° 6360 10° 9628 20° 3575

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz suele simbolizar claridad, guía y esperanza. Indica que se disipan dudas y aparece un camino más seguro.

También puede señalar despertar espiritual o verdad revelada. Te invita a confiar en tu intuición y aceptar cambios positivos.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele reflejar búsqueda de guía espiritual, necesidad de perdón o reafirmar valores morales.

También puede señalar influencia de una autoridad, presión por cumplir expectativas o deseo de consejo ante una decisión importante.