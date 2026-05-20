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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 7688 (El Papa) y las letras son: U U N R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 19 de mayo

 1°7688 11°5790 
 2815  12°3826
 3°0135  13°0128 
 3480  14°5847 
 2466  15°4119 
 6°6505  16°3416
 8017  17°5790 
 8870  18°2440 
 7039  19°7782 
 10°6353  20°7489 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 19 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 19 de mayo. A la cabeza salió el número 2047 - Muerto.

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 1°2047 11°9678 
 6306   12°3024
 3°4587  13°3846 
 9038  14°3801 
 2522  15°6289 
 6°4709  16°1310
 2579  17°3598 
 7482  18°1695 
 6737  19°6984 
 10°0493  20°2954 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele reflejar búsqueda de guía espiritual, necesidad de perdón o reafirmar valores morales.

También puede señalar influencia de una autoridad, presión por cumplir expectativas o deseo de consejo ante una decisión importante.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de etapas, duelo o la necesidad de soltar el pasado. También puede reflejar nostalgia, culpa o asuntos pendientes.

Si el muerto aparece en paz, sugiere aceptación y guía interior; si genera angustia, apunta a miedo al cambio o a una pérdida reciente. Tus emociones y el contexto del sueño orientan la interpretación.