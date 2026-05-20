Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 7688 (El Papa) y las letras son: U U N R.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 19 de mayo

1° 7688 11° 5790 2° 2815 12° 3826 3° 0135 13° 0128 4° 3480 14° 5847 5° 2466 15° 4119 6° 6505 16° 3416 7° 8017 17° 5790 8° 8870 18° 2440 9° 7039 19° 7782 10° 6353 20° 7489

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 19 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 19 de mayo. A la cabeza salió el número 2047 - Muerto.

1° 2047 11° 9678 2° 6306 12° 3024 3° 4587 13° 3846 4° 9038 14° 3801 5° 2522 15° 6289 6° 4709 16° 1310 7° 2579 17° 3598 8° 7482 18° 1695 9° 6737 19° 6984 10° 0493 20° 2954

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele reflejar búsqueda de guía espiritual, necesidad de perdón o reafirmar valores morales.

También puede señalar influencia de una autoridad, presión por cumplir expectativas o deseo de consejo ante una decisión importante.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de etapas, duelo o la necesidad de soltar el pasado. También puede reflejar nostalgia, culpa o asuntos pendientes.

Si el muerto aparece en paz, sugiere aceptación y guía interior; si genera angustia, apunta a miedo al cambio o a una pérdida reciente. Tus emociones y el contexto del sueño orientan la interpretación.