Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1393 (Enamorado) y las letras son: F M M W.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 13 de julio

1° 1393 11° 8975 2° 9473 12° 0067 3° 5751 13° 2992 4° 3631 14° 2288 5° 5320 15° 9239 6° 6516 16° 4623 7° 2062 17° 1047 8° 8627 18° 7219 9° 5090 19° 5847 10° 7265 20° 5886

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 13 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 13 de julio. A la cabeza salió el número 0454 - La Vaca.

1° 0454 11° 9502 2° 7636 12° 8199 3° 2531 13° 4012 4° 2341 14° 1644 5° 4550 15° 8169 6° 0442 16° 6848 7° 7702 17° 9964 8° 6418 18° 5381 9° 2883 19° 3441 10° 6024 20° 2146

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con Enamorado suele reflejar deseo de afecto y conexión; muestra anhelo de intimidad, atención y reciprocidad.

También puede señalar idealización o dudas en la relación; invita a equilibrar ilusión con realismo y a escuchar tu intuición.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con una vaca suele asociarse con abundancia, nutrición y estabilidad. También puede señalar fertilidad, crecimiento y la importancia de cuidar tus recursos con paciencia.

Si la vaca aparece débil o inquieta, sugiere preocupaciones materiales o desgaste por responsabilidades. El contexto y tus emociones dirán si anuncia prosperidad o si invita a ajustar hábitos.