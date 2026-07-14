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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1393 (Enamorado) y las letras son: F M M W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 13 de julio

 1°1393 11°8975 
 9473  12°0067
 3°5751  13°2992 
 3631  14°2288 
 5320  15°9239 
 6°6516  16°4623
 2062  17°1047 
 8627  18°7219 
 5090  19°5847 
 10°7265  20°5886 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 13 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 13 de julio. A la cabeza salió el número 0454 - La Vaca.

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 1°0454 11°9502 
 7636   12°8199
 3°2531  13°4012 
 2341  14°1644 
 4550  15°8169 
 6°0442  16°6848
 7702  17°9964 
 6418  18°5381 
 2883  19°3441 
 10°6024  20°2146 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con Enamorado suele reflejar deseo de afecto y conexión; muestra anhelo de intimidad, atención y reciprocidad.

También puede señalar idealización o dudas en la relación; invita a equilibrar ilusión con realismo y a escuchar tu intuición.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con una vaca suele asociarse con abundancia, nutrición y estabilidad. También puede señalar fertilidad, crecimiento y la importancia de cuidar tus recursos con paciencia.

Si la vaca aparece débil o inquieta, sugiere preocupaciones materiales o desgaste por responsabilidades. El contexto y tus emociones dirán si anuncia prosperidad o si invita a ajustar hábitos.