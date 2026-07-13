Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4520 (La Fiesta) y las letras son: E U F J.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 13 de julio

1° 4520 11° 7767 2° 6484 12° 0510 3° 0401 13° 2906 4° 6042 14° 4306 5° 4902 15° 8064 6° 5757 16° 9291 7° 3653 17° 9809 8° 3390 18° 4770 9° 4107 19° 6813 10° 1753 20° 9798

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 13 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 13 de julio. A la cabeza salió el número 7431 - La Luz.

1° 7431 11° 0739 2° 6051 12° 5580 3° 6266 13° 0009 4° 2456 14° 4756 5° 7239 15° 6432 6° 6550 16° 5589 7° 8196 17° 0723 8° 1281 18° 7316 9° 8371 19° 6057 10° 5778 20° 2658

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar deseo de diversión, conexión social y celebración de logros o cambios positivos.

También puede indicar exceso o evasión: demasiados compromisos, necesidad de equilibrio o miedo a quedar fuera del grupo.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz simboliza claridad, esperanza y guía interior. Indica comprensión de una situación y apertura a soluciones.

Si La Luz es intensa, sugiere protección y renovación; si es tenue o distante, señala dudas que empiezan a disiparse o necesidad de introspección.