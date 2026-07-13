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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4520 (La Fiesta) y las letras son: E U F J.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 13 de julio

 1°4520 11°7767 
 6484  12°0510
 3°0401  13°2906 
 6042  14°4306 
 4902  15°8064 
 6°5757  16°9291
 3653  17°9809 
 3390  18°4770 
 4107  19°6813 
 10°1753  20°9798 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 13 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 13 de julio. A la cabeza salió el número 7431 - La Luz.

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 1°7431 11°0739 
 6051   12°5580
 3°6266  13°0009 
 2456  14°4756 
 7239  15°6432 
 6°6550  16°5589
 8196  17°0723 
 1281  18°7316 
 8371  19°6057 
 10°5778  20°2658 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar deseo de diversión, conexión social y celebración de logros o cambios positivos.

También puede indicar exceso o evasión: demasiados compromisos, necesidad de equilibrio o miedo a quedar fuera del grupo.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz simboliza claridad, esperanza y guía interior. Indica comprensión de una situación y apertura a soluciones.

Si La Luz es intensa, sugiere protección y renovación; si es tenue o distante, señala dudas que empiezan a disiparse o necesidad de introspección.