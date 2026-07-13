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La quiniela es el juego más seleccionado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0255 (La Música) y las letras son: U Q S T.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 13 de julio

 1°0255 11°9181 
 2066  12°5401
 3°4604  13°4961 
 5539  14°5543 
 8668  15°9630 
 6°0987  16°6133
 7485  17°3295 
 3862  18°3031 
 5849  19°7183 
 10°3345  20°6680 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 13 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 13 de julio. A la cabeza salió el número 6383 - Mal Tiempo.

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 1°6383 11°2274 
 7597   12°6044
 3°9929  13°0699 
 6873  14°6462 
 4058  15°3564 
 6°1280  16°9701
 1476  17°8202 
 4923  18°4762 
 3109  19°4128 
 10°0006  20°9650 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música suele reflejar tu estado emocional y necesidad de armonía. Melodías suaves indican paz e inspiración; ritmos caóticos o disonantes pueden señalar estrés, confusión o conflictos internos.

También puede apuntar a creatividad y deseo de expresarte o conectar con otros. El instrumento, la letra y el volumen dan pistas: voces claras sugieren mensajes importantes, mientras que música lejana puede aludir a metas aún por alcanzar.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con Mal Tiempo suele indicar turbulencia emocional, estrés o conflictos cercanos. Tormentas, vientos y lluvias simbolizan obstáculos y sensación de descontrol.

Este sueño invita a prepararte y proteger tu paz, buscando refugio y claridad. Si el clima mejora, sugiere superación y renovación tras las dificultades.