La quiniela es el juego más seleccionado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0255 (La Música) y las letras son: U Q S T.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 13 de julio

1° 0255 11° 9181 2° 2066 12° 5401 3° 4604 13° 4961 4° 5539 14° 5543 5° 8668 15° 9630 6° 0987 16° 6133 7° 7485 17° 3295 8° 3862 18° 3031 9° 5849 19° 7183 10° 3345 20° 6680

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 13 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 13 de julio. A la cabeza salió el número 6383 - Mal Tiempo.

1° 6383 11° 2274 2° 7597 12° 6044 3° 9929 13° 0699 4° 6873 14° 6462 5° 4058 15° 3564 6° 1280 16° 9701 7° 1476 17° 8202 8° 4923 18° 4762 9° 3109 19° 4128 10° 0006 20° 9650

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música suele reflejar tu estado emocional y necesidad de armonía. Melodías suaves indican paz e inspiración; ritmos caóticos o disonantes pueden señalar estrés, confusión o conflictos internos.

También puede apuntar a creatividad y deseo de expresarte o conectar con otros. El instrumento, la letra y el volumen dan pistas: voces claras sugieren mensajes importantes, mientras que música lejana puede aludir a metas aún por alcanzar.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con Mal Tiempo suele indicar turbulencia emocional, estrés o conflictos cercanos. Tormentas, vientos y lluvias simbolizan obstáculos y sensación de descontrol.

Este sueño invita a prepararte y proteger tu paz, buscando refugio y claridad. Si el clima mejora, sugiere superación y renovación tras las dificultades.