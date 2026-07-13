Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6381 (Las Flores) y las letras son: A J K V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 13 de julio

1° 6381 11° 1554 2° 9449 12° 8065 3° 5537 13° 3894 4° 7609 14° 4377 5° 1821 15° 8885 6° 8933 16° 0183 7° 5759 17° 3790 8° 2698 18° 8986 9° 5932 19° 6535 10° 0815 20° 2376

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 13 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 13 de julio. A la cabeza salió el número 6676 - Las Llamas.

1° 6676 11° 8887 2° 6251 12° 6446 3° 5021 13° 7753 4° 8393 14° 1688 5° 5711 15° 3959 6° 5344 16° 6994 7° 5294 17° 0364 8° 6397 18° 6529 9° 8111 19° 1548 10° 4056 20° 4156

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, amor y renovación; anuncia alegría, gratitud y oportunidades que comienzan a florecer.

Si aparecen marchitas o caen, puede indicar decepciones o cierres de ciclo; los colores y tipos matizan el mensaje.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las llamas (fuego) suele reflejar transformación intensa, pasión o advertencia; puede indicar que necesitas soltar lo viejo o controlar impulsos que se desbordan.

Si se trata de las llamas (animales), el sueño alude a calma, resistencia y cooperación; sugiere abordar tareas con paciencia y poner límites sin perder la serenidad.