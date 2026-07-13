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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6381 (Las Flores) y las letras son: A J K V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 13 de julio

 1°6381 11°1554 
 9449  12°8065
 3°5537  13°3894 
 7609  14°4377 
 1821  15°8885 
 6°8933  16°0183
 5759  17°3790 
 2698  18°8986 
 5932  19°6535 
 10°0815  20°2376 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 13 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 13 de julio. A la cabeza salió el número 6676 - Las Llamas.

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 1°6676 11°8887 
 6251   12°6446
 3°5021  13°7753 
 8393  14°1688 
 5711  15°3959 
 6°5344  16°6994
 5294  17°0364 
 6397  18°6529 
 8111  19°1548 
 10°4056  20°4156 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, amor y renovación; anuncia alegría, gratitud y oportunidades que comienzan a florecer.

Si aparecen marchitas o caen, puede indicar decepciones o cierres de ciclo; los colores y tipos matizan el mensaje.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las llamas (fuego) suele reflejar transformación intensa, pasión o advertencia; puede indicar que necesitas soltar lo viejo o controlar impulsos que se desbordan.

Si se trata de las llamas (animales), el sueño alude a calma, resistencia y cooperación; sugiere abordar tareas con paciencia y poner límites sin perder la serenidad.