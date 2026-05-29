Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 28 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 2940 (El Cura) y las letras son: I O Q Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 28 de mayo

1° 2940 11° 3838 2° 1065 12° 3099 3° 2042 13° 1005 4° 5973 14° 7907 5° 8096 15° 0899 6° 5522 16° 3935 7° 4509 17° 9849 8° 5997 18° 0230 9° 0955 19° 7460 10° 3998 20° 6828

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 28 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 28 de mayo. A la cabeza salió el número 6732 - Dinero.

1° 6732 11° 1809 2° 5239 12° 1097 3° 0219 13° 5401 4° 2463 14° 7112 5° 8805 15° 6032 6° 4074 16° 4500 7° 2931 17° 6159 8° 8479 18° 9266 9° 9575 19° 6738 10° 9532 20° 8760

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con un cura suele simbolizar búsqueda de guía moral y necesidad de consejo espiritual. También puede reflejar reflexión sobre valores, fe o propósito.

En otros casos señala culpa o deseo de perdón, invitando a reconciliarte con tus actos. Según el contexto, puede advertir de juicios propios o ajenos.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito y abundancia. Indica confianza en tus capacidades y oportunidades próximas.

También puede señalar ansiedad por lo económico, miedo a pérdidas o un enfoque material excesivo. El significado depende del contexto y de tus emociones en el sueño.