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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 28 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 2940 (El Cura) y las letras son: I O Q Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 28 de mayo

 1°2940 11°3838 
 1065  12°3099
 3°2042  13°1005 
 5973  14°7907 
 8096  15°0899 
 6°5522  16°3935
 4509  17°9849 
 5997  18°0230 
 0955  19°7460 
 10°3998  20°6828 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 28 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 28 de mayo. A la cabeza salió el número 6732 - Dinero.

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 1°6732 11°1809 
 5239   12°1097
 3°0219  13°5401 
 2463  14°7112 
 8805  15°6032 
 6°4074  16°4500
 2931  17°6159 
 8479  18°9266 
 9575  19°6738 
 10°9532  20°8760 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con un cura suele simbolizar búsqueda de guía moral y necesidad de consejo espiritual. También puede reflejar reflexión sobre valores, fe o propósito.

En otros casos señala culpa o deseo de perdón, invitando a reconciliarte con tus actos. Según el contexto, puede advertir de juicios propios o ajenos.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito y abundancia. Indica confianza en tus capacidades y oportunidades próximas.

También puede señalar ansiedad por lo económico, miedo a pérdidas o un enfoque material excesivo. El significado depende del contexto y de tus emociones en el sueño.