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La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 28 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 4546 (Tomates) y las letras son: O G Q V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 28 de mayo

 1°4546 11°1692 
 8474  12°7882
 3°5308  13°4112 
 4766  14°5589 
 6852  15°3280 
 6°1320  16°0277
 8370  17°9670 
 1776  18°0750 
 5017  19°3727 
 10°9787  20°9725 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 28 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 28 de mayo. A la cabeza salió el número 1712 - Soldado.

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 1°1712 11°7025 
 2870   12°5424
 3°8932  13°0337 
 3879  14°1803 
 3698  15°3742 
 6°8514  16°4176
 9556  17°2496 
 5922  18°1246 
 3681  19°6544 
 10°1290  20°5365 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates suele asociarse con vitalidad, abundancia y cuidado personal. Tomates rojos y maduros indican éxito, pasión o frutos de esfuerzos recientes.

Tomates verdes o podridos pueden señalar retrasos, frustración o vínculos que requieren atención. Cosechar o cocinar tomates sugiere transformar emociones y aprovechar oportunidades.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado suele simbolizar disciplina, valentía y la necesidad de orden en tu vida. Puede indicar que estás preparado para enfrentar desafíos con determinación.

También puede reflejar conflictos internos o presión externa para cumplir reglas. Si el soldado luce herido o cansado, sugiere agotamiento y la urgencia de poner límites.