La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 28 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 4546 (Tomates) y las letras son: O G Q V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 28 de mayo

1° 4546 11° 1692 2° 8474 12° 7882 3° 5308 13° 4112 4° 4766 14° 5589 5° 6852 15° 3280 6° 1320 16° 0277 7° 8370 17° 9670 8° 1776 18° 0750 9° 5017 19° 3727 10° 9787 20° 9725

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 28 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 28 de mayo. A la cabeza salió el número 1712 - Soldado.

1° 1712 11° 7025 2° 2870 12° 5424 3° 8932 13° 0337 4° 3879 14° 1803 5° 3698 15° 3742 6° 8514 16° 4176 7° 9556 17° 2496 8° 5922 18° 1246 9° 3681 19° 6544 10° 1290 20° 5365

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates suele asociarse con vitalidad, abundancia y cuidado personal. Tomates rojos y maduros indican éxito, pasión o frutos de esfuerzos recientes.

Tomates verdes o podridos pueden señalar retrasos, frustración o vínculos que requieren atención. Cosechar o cocinar tomates sugiere transformar emociones y aprovechar oportunidades.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado suele simbolizar disciplina, valentía y la necesidad de orden en tu vida. Puede indicar que estás preparado para enfrentar desafíos con determinación.

También puede reflejar conflictos internos o presión externa para cumplir reglas. Si el soldado luce herido o cansado, sugiere agotamiento y la urgencia de poner límites.