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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9338 (Piedras) y las letras son: B D D Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 23 de julio

 1°9338 11°0033 
 3329  12°3023
 3°8578  13°8402 
 3172  14°7704 
 6365  15°7985 
 6°2349  16°5303
 8576  17°7851 
 7355  18°8184 
 3242  19°1832 
 10°5661  20°0908 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 23 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 23 de julio. A la cabeza salió el número 0583 - Mal Tiempo.

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 1°0583 11°2520 
 1514   12°1623
 3°7255  13°8200 
 6149  14°5361 
 6537  15°5406 
 6°2856  16°7039
 7842  17°8054 
 1866  18°3483 
 8263  19°9545 
 10°8499  20°4520 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior; también puede señalar obstáculos que requieren paciencia y perseverancia.

Si las piedras son pesadas o bloquean el camino, reflejan cargas o dificultades; si son preciosas o bien colocadas, anuncian valor, lecciones aprendidas y bases sólidas para avanzar.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con Mal Tiempo suele indicar turbulencia emocional, estrés o conflictos cercanos. Tormentas, vientos y lluvias simbolizan obstáculos y sensación de descontrol.

Este sueño invita a prepararte y proteger tu paz, buscando refugio y claridad. Si el clima mejora, sugiere superación y renovación tras las dificultades.