El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9338 (Piedras) y las letras son: B D D Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 23 de julio

1° 9338 11° 0033 2° 3329 12° 3023 3° 8578 13° 8402 4° 3172 14° 7704 5° 6365 15° 7985 6° 2349 16° 5303 7° 8576 17° 7851 8° 7355 18° 8184 9° 3242 19° 1832 10° 5661 20° 0908

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 23 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 23 de julio. A la cabeza salió el número 0583 - Mal Tiempo.

1° 0583 11° 2520 2° 1514 12° 1623 3° 7255 13° 8200 4° 6149 14° 5361 5° 6537 15° 5406 6° 2856 16° 7039 7° 7842 17° 8054 8° 1866 18° 3483 9° 8263 19° 9545 10° 8499 20° 4520

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior; también puede señalar obstáculos que requieren paciencia y perseverancia.

Si las piedras son pesadas o bloquean el camino, reflejan cargas o dificultades; si son preciosas o bien colocadas, anuncian valor, lecciones aprendidas y bases sólidas para avanzar.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con Mal Tiempo suele indicar turbulencia emocional, estrés o conflictos cercanos. Tormentas, vientos y lluvias simbolizan obstáculos y sensación de descontrol.

Este sueño invita a prepararte y proteger tu paz, buscando refugio y claridad. Si el clima mejora, sugiere superación y renovación tras las dificultades.