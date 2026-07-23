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La quiniela es el juego más preferido por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8629 (San Pedro) y las letras son: A U U G.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 23 de julio

 1°8629 11°3711 
 3346  12°2151
 3°6712  13°2287 
 0364  14°3389 
 8446  15°2705 
 6°0960  16°5017
 8837  17°5934 
 0050  18°2906 
 1274  19°1065 
 10°0931  20°9555 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 23 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 23 de julio. A la cabeza salió el número 0965 - El Cazador.

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 1°0965 11°8077 
 1275   12°6082
 3°8576  13°3744 
 1342  14°0821 
 6476  15°6279 
 6°0632  16°9274
 6944  17°0810 
 2425  18°0908 
 8423  19°8367 
 10°5135  20°9313 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar guía espiritual, apertura de caminos y la búsqueda de perdón o una segunda oportunidad. También puede señalar decisiones clave y la necesidad de actuar según tus valores.

Si aparece con llaves o ante una puerta, sugiere acceso a nuevas etapas y responsabilidad sobre tus elecciones. Puede reflejar deseo de protección, fe renovada o reconciliación contigo y con los demás.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador suele simbolizar enfoque, instinto y determinación: necesitas afinar tu objetivo y actuar con estrategia para alcanzar una meta.

Si el cazador te persigue, refleja presión o miedo a ser juzgado; invita a enfrentar un problema pendiente y a recuperar el control de tus límites.