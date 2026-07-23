La quiniela es el juego más preferido por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8629 (San Pedro) y las letras son: A U U G.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 23 de julio

1° 8629 11° 3711 2° 3346 12° 2151 3° 6712 13° 2287 4° 0364 14° 3389 5° 8446 15° 2705 6° 0960 16° 5017 7° 8837 17° 5934 8° 0050 18° 2906 9° 1274 19° 1065 10° 0931 20° 9555

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 23 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 23 de julio. A la cabeza salió el número 0965 - El Cazador.

1° 0965 11° 8077 2° 1275 12° 6082 3° 8576 13° 3744 4° 1342 14° 0821 5° 6476 15° 6279 6° 0632 16° 9274 7° 6944 17° 0810 8° 2425 18° 0908 9° 8423 19° 8367 10° 5135 20° 9313

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar guía espiritual, apertura de caminos y la búsqueda de perdón o una segunda oportunidad. También puede señalar decisiones clave y la necesidad de actuar según tus valores.

Si aparece con llaves o ante una puerta, sugiere acceso a nuevas etapas y responsabilidad sobre tus elecciones. Puede reflejar deseo de protección, fe renovada o reconciliación contigo y con los demás.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador suele simbolizar enfoque, instinto y determinación: necesitas afinar tu objetivo y actuar con estrategia para alcanzar una meta.

Si el cazador te persigue, refleja presión o miedo a ser juzgado; invita a enfrentar un problema pendiente y a recuperar el control de tus límites.