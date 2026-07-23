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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1128 (El Cerro) y las letras son: M P W Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 23 de julio

 1°1128 11°5170 
 7269  12°8166
 3°8795  13°5219 
 3071  14°2021 
 5096  15°9013 
 6°7935  16°4501
 9537  17°8636 
 6484  18°0446 
 8501  19°2301 
 10°3083  20°1118 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 23 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 23 de julio. A la cabeza salió el número 3557 - El Jorobado.

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 1°3557 11°8224 
 9168   12°2840
 3°8487  13°5478 
 0540  14°7986 
 2420  15°9884 
 6°6309  16°8120
 2006  17°1870 
 4171  18°6562 
 8189  19°8519 
 10°1033  20°0506 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas altas y el deseo de superación. Subirlo refleja desafíos y la búsqueda de perspectiva.

También alude a raíces, comunidad o espiritualidad. Estar en la cima sugiere logro; al pie, preparación y paciencia.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede reflejar cargas emocionales que llevas a cuestas y miedo al juicio por tus diferencias. Invita a trabajar la autoaceptación.

También puede simbolizar resiliencia ante la adversidad, recordándote que el valor interior supera lo externo. Señala deseo de sanar y transformar tu autoimagen.