La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1128 (El Cerro) y las letras son: M P W Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 23 de julio

1° 1128 11° 5170 2° 7269 12° 8166 3° 8795 13° 5219 4° 3071 14° 2021 5° 5096 15° 9013 6° 7935 16° 4501 7° 9537 17° 8636 8° 6484 18° 0446 9° 8501 19° 2301 10° 3083 20° 1118

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 23 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 23 de julio. A la cabeza salió el número 3557 - El Jorobado.

1° 3557 11° 8224 2° 9168 12° 2840 3° 8487 13° 5478 4° 0540 14° 7986 5° 2420 15° 9884 6° 6309 16° 8120 7° 2006 17° 1870 8° 4171 18° 6562 9° 8189 19° 8519 10° 1033 20° 0506

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas altas y el deseo de superación. Subirlo refleja desafíos y la búsqueda de perspectiva.

También alude a raíces, comunidad o espiritualidad. Estar en la cima sugiere logro; al pie, preparación y paciencia.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede reflejar cargas emocionales que llevas a cuestas y miedo al juicio por tus diferencias. Invita a trabajar la autoaceptación.

También puede simbolizar resiliencia ante la adversidad, recordándote que el valor interior supera lo externo. Señala deseo de sanar y transformar tu autoimagen.