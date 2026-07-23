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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3815 (Niña Bonita) y las letras son: E E G W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 23 de julio

 1°3815 11°4534 
 2243  12°5622
 3°8547  13°4583 
 0626  14°7837 
 7158  15°6449 
 6°7552  16°9858
 7352  17°3718 
 0797  18°2400 
 0318  19°3138 
 10°6506  20°0744 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 23 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 23 de julio. A la cabeza salió el número 0895 - Anteojos.

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 1°0895 11°6083 
 9492   12°2973
 3°3479  13°7088 
 6446  14°7138 
 9303  15°9326 
 6°9263  16°9379
 3329  17°8788 
 1277  18°9895 
 9383  19°2072 
 10°6777  20°4176 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y belleza interior. También sugiere nuevas esperanzas, creatividad y el deseo de un comienzo puro.

Según el contexto, puede reflejar idealización, autoestima o anhelos afectivos. Si el sueño es placentero indica armonía; si inquieta, advierte sobre expectativas poco realistas.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos sugiere búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver una situación con más detalle o corregir malentendidos.

También simboliza protección y juicio crítico: te invita a filtrar influencias externas y mirar la verdad detrás de las apariencias.