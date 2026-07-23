Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3815 (Niña Bonita) y las letras son: E E G W.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 23 de julio

1° 3815 11° 4534 2° 2243 12° 5622 3° 8547 13° 4583 4° 0626 14° 7837 5° 7158 15° 6449 6° 7552 16° 9858 7° 7352 17° 3718 8° 0797 18° 2400 9° 0318 19° 3138 10° 6506 20° 0744

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 23 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 23 de julio. A la cabeza salió el número 0895 - Anteojos.

1° 0895 11° 6083 2° 9492 12° 2973 3° 3479 13° 7088 4° 6446 14° 7138 5° 9303 15° 9326 6° 9263 16° 9379 7° 3329 17° 8788 8° 1277 18° 9895 9° 9383 19° 2072 10° 6777 20° 4176

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y belleza interior. También sugiere nuevas esperanzas, creatividad y el deseo de un comienzo puro.

Según el contexto, puede reflejar idealización, autoestima o anhelos afectivos. Si el sueño es placentero indica armonía; si inquieta, advierte sobre expectativas poco realistas.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos sugiere búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver una situación con más detalle o corregir malentendidos.

También simboliza protección y juicio crítico: te invita a filtrar influencias externas y mirar la verdad detrás de las apariencias.