En esta noticia
Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3815 (Niña Bonita) y las letras son: E E G W.
Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 23 de julio
|1°
|3815
|11°
|4534
|2°
|2243
|12°
|5622
|3°
|8547
|13°
|4583
|4°
|0626
|14°
|7837
|5°
|7158
|15°
|6449
|6°
|7552
|16°
|9858
|7°
|7352
|17°
|3718
|8°
|0797
|18°
|2400
|9°
|0318
|19°
|3138
|10°
|6506
|20°
|0744
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 23 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 23 de julio. A la cabeza salió el número 0895 - Anteojos.
|1°
|0895
|11°
|6083
|2°
|9492
|12°
|2973
|3°
|3479
|13°
|7088
|4°
|6446
|14°
|7138
|5°
|9303
|15°
|9326
|6°
|9263
|16°
|9379
|7°
|3329
|17°
|8788
|8°
|1277
|18°
|9895
|9°
|9383
|19°
|2072
|10°
|6777
|20°
|4176
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con niña bonita?
Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y belleza interior. También sugiere nuevas esperanzas, creatividad y el deseo de un comienzo puro.
Según el contexto, puede reflejar idealización, autoestima o anhelos afectivos. Si el sueño es placentero indica armonía; si inquieta, advierte sobre expectativas poco realistas.
¿Qué significa soñar con anteojos?
Soñar con anteojos sugiere búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver una situación con más detalle o corregir malentendidos.
También simboliza protección y juicio crítico: te invita a filtrar influencias externas y mirar la verdad detrás de las apariencias.