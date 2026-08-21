La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6953 (El Barco) y las letras son: A G P R.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 20 de agosto

1° 6953 11° 5949 2° 3989 12° 3814 3° 2328 13° 2983 4° 8724 14° 8611 5° 7899 15° 9620 6° 4651 16° 9129 7° 2249 17° 2146 8° 8854 18° 0669 9° 9004 19° 6798 10° 5904 20° 8551

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 20 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 20 de agosto. A la cabeza salió el número 8375 - El Payaso.

1° 8375 11° 7963 2° 0983 12° 5619 3° 5719 13° 3709 4° 0885 14° 9706 5° 8076 15° 9005 6° 1468 16° 0166 7° 3855 17° 5535 8° 9051 18° 3993 9° 7671 19° 4695 10° 9015 20° 6747

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco suele representar un viaje personal: cambios, decisiones y la forma en que navegas tus emociones y metas.

Si el barco avanza en aguas tranquilas, indica control y progreso; si hay tormenta o se hunde, sugiere dudas, obstáculos o miedo a perder el rumbo.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede reflejar una mezcla de diversión y temor: simboliza lo lúdico, pero también la incomodidad ante lo impredecible.

También sugiere máscaras y apariencias: podrías ocultar emociones o temer el ridículo; invita a reírte de ti mismo con prudencia.