En esta noticia

La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6953 (El Barco) y las letras son: A G P R.

Te puede interesar

Visitarán casa por casa con personal administrativo para constatar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 20 de agosto

 1°6953 11°5949 
 3989  12°3814
 3°2328  13°2983 
 8724  14°8611 
 7899  15°9620 
 6°4651  16°9129
 2249  17°2146 
 8854  18°0669 
 9004  19°6798 
 10°5904  20°8551 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 20 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 20 de agosto. A la cabeza salió el número 8375 - El Payaso.

Te puede interesar

Visitarán casa por casa con personal administrativo para inspeccionar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia
 1°8375 11°7963 
 0983   12°5619
 3°5719  13°3709 
 0885  14°9706 
 8076  15°9005 
 6°1468  16°0166
 3855  17°5535 
 9051  18°3993 
 7671  19°4695 
 10°9015  20°6747 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

Te puede interesar

La Suprema Corte decidió y no hay vuelta atrás: ahora quedan anulados los permisos para mover y exportar ganado

Te puede interesar

Visitarán casa por casa con personal administrativo para verificar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco suele representar un viaje personal: cambios, decisiones y la forma en que navegas tus emociones y metas.

Si el barco avanza en aguas tranquilas, indica control y progreso; si hay tormenta o se hunde, sugiere dudas, obstáculos o miedo a perder el rumbo.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede reflejar una mezcla de diversión y temor: simboliza lo lúdico, pero también la incomodidad ante lo impredecible.

También sugiere máscaras y apariencias: podrías ocultar emociones o temer el ridículo; invita a reírte de ti mismo con prudencia.