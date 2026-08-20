La quiniela es el juego más optado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1816 (Anillo) y las letras son: A S V Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 20 de agosto

1° 1816 11° 4904 2° 5767 12° 2784 3° 4627 13° 0767 4° 9681 14° 5527 5° 2754 15° 1784 6° 6295 16° 5717 7° 4838 17° 7763 8° 3379 18° 6103 9° 5093 19° 0195 10° 2311 20° 8942

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 20 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 20 de agosto. A la cabeza salió el número 1007 - Revolver.

1° 1007 11° 2469 2° 9769 12° 1374 3° 0123 13° 4017 4° 1502 14° 6519 5° 6596 15° 9530 6° 0074 16° 0855 7° 9967 17° 2999 8° 8963 18° 8353 9° 1423 19° 1723 10° 5343 20° 2079

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o un ciclo que se cierra y otro que inicia; su brillo o estado refleja la solidez del vínculo o proyecto.

Si se pierde o se rompe, puede indicar miedo al compromiso, rupturas o desconfianza; encontrarlo sugiere nuevas oportunidades afectivas o reconciliaciones.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con Revolver suele simbolizar poder, control y la necesidad de protegerte, así como tensión interna ante un conflicto urgente.

Si disparas o te apuntan con un Revolver, puede reflejar impulsividad, miedo o culpa, invitándote a evaluar riesgos y resolver asuntos pendientes con calma.