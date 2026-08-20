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La quiniela es el juego más optado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1816 (Anillo) y las letras son: A S V Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 20 de agosto

 1°1816 11°4904 
 5767  12°2784
 3°4627  13°0767 
 9681  14°5527 
 2754  15°1784 
 6°6295  16°5717
 4838  17°7763 
 3379  18°6103 
 5093  19°0195 
 10°2311  20°8942 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 20 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 20 de agosto. A la cabeza salió el número 1007 - Revolver.

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 1°1007 11°2469 
 9769   12°1374
 3°0123  13°4017 
 1502  14°6519 
 6596  15°9530 
 6°0074  16°0855
 9967  17°2999 
 8963  18°8353 
 1423  19°1723 
 10°5343  20°2079 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o un ciclo que se cierra y otro que inicia; su brillo o estado refleja la solidez del vínculo o proyecto.

Si se pierde o se rompe, puede indicar miedo al compromiso, rupturas o desconfianza; encontrarlo sugiere nuevas oportunidades afectivas o reconciliaciones.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con Revolver suele simbolizar poder, control y la necesidad de protegerte, así como tensión interna ante un conflicto urgente.

Si disparas o te apuntan con un Revolver, puede reflejar impulsividad, miedo o culpa, invitándote a evaluar riesgos y resolver asuntos pendientes con calma.